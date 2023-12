È la notte del 17 settembre e a Casale Monferrato è in corso la nota “Festa del Vino”. Una tranquilla sera di fine estate come tante. A un certo punto, però, nelle vicinanze del teatro comunale, scoppia una lite fra fidanzati che improvvisamente prende una brutta piega. Lui, un 29enne albanese, al culmine dell’accesa discussione scaturita per motivi di gelosia, si scagliava contro la fidanzata, schiaffeggiandola violentemente.

In quel momento passa un ragazzo, si accorge che la ragazza è in pericolo e interviene. Cerca di sedare la lite, ma la violenza dell’albanese si rivolge contro di lui. Un pugno al volto lo manda al tappeto, rompendogli il naso e l’arcata sopraccigliare destra. La situazione ormai è definitivamente degenerata e l’aggressore fugge correndo, cercando di fare perdere le proprie tracce. L’uomo, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 40 giorni, denuncia i fatti ai Carabinieri di Murisengo. Partono le indagini, l’analisi dei filmati di videosorveglianza e l’ascolto dei testimoni, fino a risalire all’identificazione dell’aggressore, che viene denunciato per lesioni personali.