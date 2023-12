Era in stato di ebbrezza il camionista che lo scorso 18 novembre, ha provocato un incidente sull’autostrada A/26 Genova-Gravellona Toce, nel territorio del comune di Castelletto Monferrato (AL).

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Casale Sud, intervenuti per i rilievi di un incidente stradale di una bisarca, al km 70+900 della carreggiata in direzione Sud, constatavano come il mezzo avesse urtato, apparentemente in maniera autonoma, contro il guard-rail centrale ed uno dei veicoli trasportati dalla bisarca, a seguito dello schianto fosse stato scaraventato oltre lo stesso guard-rail, finendo al centro della carreggiata opposta, in direzione Nord.

Il pronto intervento degli agenti, impegnati a soccorrere il conducente del mezzo pesante e contestualmente a segnalare la presenza dei veicoli incidentati su entrambi i sensi di marcia della sede autostradale, riusciva ad evitare il peggio per il possibile coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro.

Messa in sicurezza la circolazione stradale anche grazie all’intervento di una seconda pattuglia, si decideva di sottoporre al test alcolemico il conducente della bisarca che, apparentemente illeso, presentava evidenti sintomi caratterizzanti una condizione di ebrezza alcolica.

Il sospetto degli agenti trovava conferma nel test dell’etilometro, che evidenziava un tasso alcolemico poco al di sotto di 0,8 g/l nel sangue.

Si consideri che le norme del codice della strada impongono un tasso alcolemico pari a ZERO g/l per gli autotrasportatori professionali, i quali dovrebbero guidare sempre in una condizione psico-fisica ottimale, proprio per prevenire le più gravi conseguenze che possono derivare nel caso di incidenti in cui sono coinvolti mezzi pesanti.

Alla luce dei valori accertati, al conducente è stata ritirata immediatamente la patente di guida, gli sono state contestate anche altre infrazioni al Codice della Strada e il mezzo pesante, come previsto, è stato tolto dalla sua disponibilità e affidato ad altra persona idonea fatta intervenire sul posto.