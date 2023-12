L’incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 4 dicembre sulla rotonda alle fine di viale Einaudi a Tortona all’incrocio con via Saccaggi e Baxilio, dove la pista ciclabile transita parallela alla rotonda e senza protezioni per i ciclisti.

Per cause ancora in corso di accertamento un ciclista è stato investito da un furgono.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Le condizioni dell’uomo non sono gravi.