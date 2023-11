Si terrà venerdì 10 novembre con inizio alle ore 16, presso l’Auditorium del Polo culturale internazionale di Marengo, la quinta edizione della manifestazione “Steli di pace” organizzata dalla Unione Giornalisti e Comunicatori Europei nell’ambito delle cui iniziative si svolge. Nel corso della manifestazione “Steli di pace” verranno consegnati dei riconoscimenti a coloro, uomini e donne, che nella loro azione tendono a costruire un mondo di pace.

La manifestazione quest’anno si terrà nella Giornata mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo e nella ricorrenza della festa patronale di Alessandria di San Baudolino. Il tema non poteva non essere quindi che “Donne e uomini di studio e azione per un mondo migliore.” Sulla base di questo argomento sono state compiute delle valutazioni di merito da parte della commissione culturale interna della Unione Giornalisti composta dal direttivo e da anni presieduta dal vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Ezio Ercole. Le valutazioni di merito sono state effettuate sulla base della divulgazione dei valori della pace e della solidarietà.

I riconoscimenti verranno consegnati a Virginia Farina per il libro “Figlia di frontiera”. Virginia Farina scrive da oltre vent’anni sul tema della migrazione e della non-violenza. Quindi a Anna Marotta di Rete Faro Italia per il progetto Cittadella; Simona Martinotti ed Elia Ranzato della Cellular & Molecular Mechanism of Honey Wound Healing; Giacomo Acerbi della Tenuta Ritiro di Cassano Spinola per il progetto “Api sentinelle dell’Ambiente”; Giuseppe Zicari per il biomonitoraggio con le api.

La manifestazione gode del decreto per azione di Tempory Management del Presidente della Provincia di Alessandria alla Unione Giornalisti e Comunicatori Europei ideatrice del premio.