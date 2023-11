Un pubblico numeroso e attento ha partecipato, lunedì 20 novembre alla conferenza promossa dal Comune di Tortona nella sala Romita del Municipio, “Chi salva un bambino salva il mondo intero” sul tema delle linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione da soffocamento da cibo in età pediatrica. Tra i relatori la dottoressa Silvia Magrassi, pediatra dell’Ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria che ha illustrato le tabelle diffuse del Ministero con le disposizioni per offrire un pasto in sicurezza al bambino sempre sotto la supervisione degli adulti.

Significativo anche l’intervento del dottor Marco Squicciarini, medico coordinatore del Ministero della Salute per la formazione all’uso del defibrillatore e promotore a livello nazionale del progetto “Chi salava un bambino salva il mondo intero” che ha elogiato il Comune di Tortona per questa iniziativa e per essere all’avanguardia anche come “comune cardioprotetto”. Alla conferenza, moderata da Giordana Tramarin, hanno preso parte anche il Sindaco Federico Chiodi che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e il Consigliere Pierpaolo Cortesi, capogruppo di Forza Italia e promotore della mozione recentemente approvata all’unanimità in Consiglio Comunale relativa proprio ai temi trattati dalla conferenza.