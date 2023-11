Ancora un grande successo per le cene di beneficienza dell’Association Martini Humanitaire, che sostiene i costi per la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Kiridiya de Matoto, a Conakry, in Repubblica di Guinea. Sabato sera a Ceriana erano quasi un centinaio le persone convenute per supportare insieme questa iniziativa meritoria. “Grazie alla consueta disponibilità di chi partecipa ai nostri incontri – hanno spiegato Daniele Martini e i volontari che insieme a lui collaborano alla miglior riuscita degli eventi – riusciamo a raccogliere ogni anno la somma per pagare i costi della scolarizzazione dei circa 45 bambini di Mme Marie. È sicuramente una goccia nel mare, ma noi crediamo che solo attraverso lo studio si possa cercare di creare una società più giusta”.



https://www.facebook.com/AssociationMartiniHumanitaire

Correlati