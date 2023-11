Martedì 28 novembre 2023, alle ore 18.00, presso l’Ottagono della Biblioteca Civica di Alessandria avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Quartieri di Alessandria nella prima metà del Novecento. Le immagini di una città in trasformazione”, realizzata dal Comune di Alessandria in collaborazione con l’Azienda Costruire Insieme.

La mostra illustra, attraverso l’esposizione di fotografie d’epoca provenienti da collezioni private e dai fondi storici della Fototeca Civica, la trasformazione del paesaggio urbano, specchio del cambiamento sociale e culturale della comunità che lo abita.

Le fotografie, spesso esemplari rari se non unici, sono state riprodotte dagli originali e stampate su pannelli a formare percorsi tematici. Entrando idealmente in città attraverso i suoi antichi accessi il visitatore percorre le strade dei Quartieri di Alessandria della prima metà del secolo scorso per riconoscere spazi urbani che le vicissitudini della storia e le trasformazioni economiche e sociali hanno spesso modificato in tutto o in parte. L’esposizione permette così di riscoprire per esempio le sedi di realtà produttive oggi non più esistenti oppure ormai fuori del circuito urbano, ma anche tutti i mezzi di trasporto allora in uso in città, dalle tipiche imbarcazioni fluviali ai Tramway.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con Aldo Picchio e Gianni Tagliafico, che hanno concesso la riproduzione di numerose immagini tratte dalle loro importanti collezioni fotografiche, e con la Fototeca Civica, istituita dalla città di Alessandria nel 2001 per il recupero e la valorizzazione delle collezioni fotografiche di proprietà dell’Amministrazione, di enti e privati.

Il primo nucleo della raccolta della Fototeca Civica si è costituito attorno al Fondo Storico Locale, proveniente dai depositi della Biblioteca Civica che conservava stampe di fine Ottocento ai Sali d’argento e all’albumina dei fotografi Castellani e Mignone.

L’esposizione rientra nell’ambito delle iniziative culturali proposte per il periodo 7 novembre 2023 – 15 febbraio 2024 dal Polo Etnografico di Alessandria, costituito da Biblioteca Civica, Associazione Cultura e Sviluppo, Museo Etnografico “C’era una volta”, Istituto Cooperazione Sviluppo, ISRAL – Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, Associazione PASSOdopoPASSO, Museo degli Antichi Mestieri e del Tamburello di Basaluzzo.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 2 febbraio 2024 ed è visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle 18.00.

Per info: 0131-515917

biblioteca.civica@comune.alessandria.it