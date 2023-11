Il Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale «Città di Sanremo», «Sanremo International Guitar Festival & Competition» (Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, 14-15-16-17-18 novembre 2023) giunge quest’anno alla IX edizione. Grazie al livello artistico dei musicisti partecipanti è già diventato il più importante festival dedicato alla chitarra in Italia e in Europa, tra i più importanti al mondo.

Creato nel 2015 da un’idea del chitarrista di fama mondiale, il M° Diego Campagna, che ne cura la Direzione Artistica e l’organizzazione, ha contribuito a rendere Sanremo ed il suo Casinò luoghi mitici nel mondo della chitarra. Alcuni tra i più grandi chitarristi, provenienti da tutto il mondo, calcheranno anche quest’anno il palco del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Attesi moltissimi giovani che parteciperanno al concorso chitarristico internazionale associato al Festival.

Il Festival vedrà anche la preziosa collaborazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con un concerto diretto da Federico Paci cui parteciperanno due stelle come Marco Tamayo e Roberto Fabbri.

Anche i premi del Concorso internazionale sono importanti: un montepremi di 5.000 euro che oltre alle borse di studio per i vincitori del Concorso comprende anche la produzione e la registrazione di un disco a Milano e la distribuzione internazionale a cura della casa discografica ETS CORDES RECORDS e Giovanni Valle Editore e concerti come solisti.

La giuria del concorso internazionale sarà composta dagli stessi artisti internazionali.

Al Festival sarà nuovamente presente una delegazione governativa cinese ed una dei membri e delegazioni di studenti universitari provenienti da Pechino, Shangai e da alcune delle più importanti università cinesi.

“Abbiamo cercato di strutturare un Festival che proponga un compromesso –spiega Diego Campagna – tra le esigenze del pubblico e la parte più classica. Come sempre abbiamo alcuni tra i più grandi interpreti nazionali e internazionali, che rendono Sanremo uno dei luoghi più noti a livello mondiale, per quel che riguarda la chitarra”.

“L’importanza di questo evento – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi – sta nelle qualità degli artisti che ci hanno onorato e ci onorano della loro presenza. Anche per quanto riguarda la chitarra, Sanremo non si fa mancare nulla, come dice il maestro Campagna ci sono solo top players”.

“Il Casinò di Sanremo ha il piacere di ospitare questo grande evento internazionale – dichiara Eugenio Nocita, Consigliere di amministrazione della Casinò SpA – e si conferma quale polo culturale per Sanremo e per il territorio, con spettacoli di altissimo livello”.

“La Sinfonica partecipa con grande entusiasmo al Festival Chitarristico – dichiara Federico Carion, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – e conferma l’interesse a collaborare per realizzare insieme nuovi importanti eventi musicali. Per noi si tratta di una nuova importante fase di crescita e di sviluppo che deve andare anche in questa direzione”.

“Il Festival chitarristico internazionale è un grandissimo appuntamento per la città di Sanremo e per tutta la Liguria che, come ente regionale, sosteniamo con convinzione – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Grazie al maestro Diego Campagna l’evento, dedicato alla chitarra, è cresciuto anno dopo anno fino a diventare uno dei più importanti al mondo nel suo settore. La manifestazione è inoltre un ovvio volano turistico grazie agli artisti, gli appassionati e tantissimi giovani che parteciperanno al concorso associato al festival. La nostra Regione si conferma virtuosa, all’avanguardia e aperta al mondo anche a livello musicale”.