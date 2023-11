La discussione di una serie di interrogazioni e interpellanze ha caratterizzato la riunione del Consiglio Comunale svoltasi ieri sera, martedì 7 novembre.

Ad aprire la seduta è stata l’interpellanza in merito all’affidamento di un incarico per un servizio specialistico legale di natura urbanistica nell’ambito del Piru (Programma integrato di rigenerazione urbana) Euronovi. A nome dei proponenti (i gruppi consiliari Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi e Forza Italia Berlusconi per Novi Ligure), il Consigliere Giacomo Perocchio ha chiesto, in particolare, per quale motivo ci sia stata l’esigenza di incaricare un nuovo parere legale a spese del Comune per 7.383 euro quando già in possesso di specifica risposta da parte del settore giuridico competente della Regione Piemonte.

L’Assessore Gian Filippo Casanova ha risposto che il parere è stato richiesto dall’ufficio urbanistica per risolvere un dubbio procedurale sulle norme transitorie della disciplina regionale che regola la fascia di rispetto cimiteriale. Il procedimento, ha aggiunto Casanova, è propedeutico a una variante urbanistica che sarà portata all’esame della Commissione consiliare competente e servirà al completamento dell’area in quanto prevede insediamenti in ambito produttivo terziario e residenziale, nonché la realizzazione della nuova viabilità interna.

Si è passati poi all’interpellanza sulla distribuzione degli incarichi dirigenziali e sull’organizzazione del personale comunale presentata dal gruppo Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi. A questo proposito l’Assessore Casanova ha spiegato che il Comune sta lavorando a partire dalla deliberazione del Commissario straordinario del 16 febbraio 2023 relativa allo schema organizzativo del Comune, che coglie da un lato l’organizzazione di fatto degli ultimi anni e dall’altro lato appare uno schema coerente con le attuali esigenze e con le competenze professionali già presenti nell’ente. Le decisioni, che non sono state ancora formalizzate, saranno prese rispettando i passaggi procedurali e contrattuali previsti, inclusi gli incontri con la Rsu e le organizzazioni sindacali. Sul punto è intervenuto anche il Sindaco, Rocchino Muliere, il quale ha sottolineato che il confronto con i sindacati è già stato avviato e che l’intenzione del Comune è quella di utilizzare le risorse disponibili per assumere nuovo personale e procedere a un bando di concorso per coprire la posizione di un quarto dirigente, attualmente vacante.

La seduta è proseguita con l’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Bertoli, relativa al rifacimento della pista d’atletica e agli spogliatoi del campo in sintetico San Marziano. Entrando nel merito della questione, l’Assessore allo Sport Stefano Moro, ha ribadito l’intenzione dell’Amministrazione di prevedere gli interventi richiesti e ha annunciato la partecipazione del Comune al bando “Sport e periferie 2023” per reperire le risorse necessarie.

Riguardo l’interrogazione presentata dal gruppo Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi in merito alla pubblicazione dei dati dei candidati per una selezione pubblica indetta dal Comune, l’Assessore Casanova ha risposto che si è trattato di una valutazione degli uffici non coerente con la prassi seguita in analoghe circostanze e con le indicazioni del DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune. Pertanto la pubblicazione è stata prontamente corretta.

All’interpellanza in merito all’affidamento dei lavori di trasloco per l’ufficio affari sociali (presentata dai gruppi Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi e Forza Italia Berlusconi per Novi Ligure) ha risposto l’Assessora Rachida Hasbane. I lavori, che hanno comportato una spesa di 244 euro, sono stati affidati a una cooperativa sociale e sono stati eseguiti da due operai per mezza giornata. Sono stati trasportati mobili e arredi presenti nelle due sedi municipali al fine di allestire uno spazio per il ricevimento del pubblico più funzionale e rispettoso della privacy, che attualmente viene utilizzato dall’Assessora Hasbane e dalle assistenti sociali del Csp (Consorzio servizi alla persona). I lavori sono stati eseguiti durante l’estate, periodo in cui il personale comunale era impegnato in altri compiti.

La riunione si è conclusa con l’interpellanza presentata dal Consigliere Giuseppe Dolcino (gruppo Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi) in merito alla manutenzione e al decoro di viale Pinan Cichero.

L’Assessore Casanova ha confermato la difficoltà a mantenere pulita un’area particolarmente critica e soggetta a fenomeni di abbandono abusivo di rifiuti anche ingombranti, perché confinante con l’aperta campagna, facilmente raggiungibile e di difficile presidio continuativo. In ogni caso, ha sottolineato l’Assessore, sono già stati approntati da Gestione Ambiente alcuni interventi per migliorare la situazione. La divisione dell’area comunale in zone e il ripristino del netturbino di quartiere, ha concluso Casanova, rappresenta un altro tassello di una strategia di pulizia e decoro che, a partire dal centro, dovrà coinvolgere anche le zone più periferiche della città.