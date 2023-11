Cari amici del cosmo e curiosi del mistero dell’Universo, siete invitati a un’esperienza epica sotto le stelle! Questo sabato 11 novembre alle ore

21:00, vi aspettiamo all’Osservatorio per un viaggio affascinante attraverso il tempo e lo spazio, dal momento in cui il Big Bang ha dato vita

all’Universo, fino ai giorni nostri.

COSA SCOPRIREMO INSIEME:

• I segreti del Big Bang e l’origine dell’Universo

• La formazione delle stelle, delle galassie e dei pianeti

• Le meraviglie del nostro sistema solare e le loro incredibili scoperte scientifiche

• I misteri dei buchi neri, delle supernove e di altri fenomeni celesti

• Gli ultimi progressi della ricerca astronomica e le teorie più intriganti sull’origine della vita nell’Universo

Dopo la conferenza, avremo l’opportunità di osservare il cielo notturno attraverso i potenti telescopi dell’osservatorio, offrendo uno sguardo

ravvicinato a pianeti, stelle e galassie lontane.

In caso di maltempo, vi porteremo in un viaggio virtuale con proiezioni di immagini astronomiche mozzafiato catturate direttamente dal nostro

osservatorio.

DATA E ORA: Sabato 11 novembre, ore 21:00

LUOGO: Osservatorio Astronomico di Casasco

INGRESSO GRATUITO PER:

• Soci dell’Associazione Astronomia e Ambiente

• Ragazzi di età inferiore ai 14 anni

Per partecipare, è necessario iscriversi all’associazione compilando il modulo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw3tBIw0OIyz2gPhHfM9L_GzUSzcubYu9CUNCnp9rw2CkDeA/viewform (è possibile pagare la quota associativa di 10€

all’ingresso).

Per ulteriori dettagli e informazioni, non esitate a contattarci all’indirizzo email: info@astroambiente.org.

COME PRENOTARE:

1. Collegarsi al sito https://www.officinescuola.it/eventi/

2. Accedere oppure registrarsi, cliccando su “Registrati”

3. Cliccare su “Il programma”

4. Cliccare su “11 Novembre 2023”

5. Cliccare su “Dettagli e iscrizione”

6. Cliccare su “Iscriviti”

7. Cliccare su “Ok”

8. Arriverà una mail con la conferma dell’avvenuta iscrizione e il QR code. Stampatelo e/o mostratelo all’ingresso della conferenza.

COME RAGGIUNGERCI:

Percorrete l’Autostrada Milano-Genova o Torino-Piacenza e uscite a Tortona. Continuate sulla Strada Provinciale per Caldirola; superata la Frazione

Giarella, al bivio svoltate a destra seguendo le indicazioni per Casasco.

Proseguite fino al bivio per la frazione Magrassi e, a sinistra, dopo il cimitero, troverete l’Osservatorio ben visibile. I cartelli indicativi vi

guideranno lungo le strade provinciali della Val Curone e della Val Grue.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, non esitate a contattarci all’indirizzo email: info@astroambiente.org.

Ci vediamo sotto le stelle!