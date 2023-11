Un prestigioso appuntamento di formazione tecnica è stato organizzato dal Tempio del Karate in stretta collaborazione con l’ Accademia Arti Marziali Combat ed il Derthona Fitness, sabato scorso presso la sede del dojo novese (palestra delle scuole Martiri in via Rattazzi). Protagonisti gli allievi agonisti, alcuni dei quali appena rientrati dai regionali juniores FIJLKAM.

I maestri Manuele Gimmo Borsoi, d’Assisi Gian Franco, Giorgio- Nando Bellora e Federico-Serena Pellegrini hanno sviluppato un programma didattico ricco di stimoli, sia in preparazione al kata (stile shotokan e shito-ryu) che al kumite. In attesa dell’ imminente competizioni Nazionale ‘Open Lombardia’ a regolamento FIJLKAM , altri appuntamenti di approfondimento tecnico/sportivo agonisti, continueranno ad essere promossi dalla consolidata collaborazione fra i Team.

Per info 3488807623.

In foto alcuni atleti all’opera nello stage