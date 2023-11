Alla fine di ottobre si è concluso il ciclo di incontri con i cittadini sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti promossi dall’Amministrazione comunale e da Gestione Ambiente. I dieci appuntamenti, che si sono tenuti in diverse zone della città, hanno visto una buona presenza da parte del pubblico. Un’iniziativa apprezzata e utile vista la partecipazione attiva dei presenti.

Infatti, oltre a fornire aggiornamenti e informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata e sulla struttura tariffaria della Tari, gli incontri sono serviti a raccogliere diverse osservazioni e proposte dei cittadini che serviranno a rendere più efficace il servizio in tutti i suoi aspetti.

In estrema sintesi le principali questioni sollevate hanno riguardato la necessità di migliorare lo spazzamento stradale, aumentare il numero di cestini porta rifiuti e dotare gli stessi di bocche ridotte per evitare conferimenti impropri, incrementare le postazioni per la raccolta del vetro e altre tipologie di rifiuti quali olio esausto, tessili, pile, piccoli elettrodomestici, ecc., prevedere maggiori controlli sul corretto conferimento da parte degli utenti. Inoltre sono emerse alcune criticità riferite a utenze particolari, soprattutto condomìni di grandi dimensioni, per le quali Gestione Ambiente ha già effettuato dei sopraluoghi per concordare delle soluzioni.

Nel corso delle riunioni l’Amministrazione comunale si è impegnata a mettere in atto una serie di provvedimenti. I principali riguardano il miglioramento della pulizia e del decoro cittadino attraverso l’istituzione del netturbino di quartiere, il passaggio a tariffa puntuale, l’attivazione di incontri diretti con gli amministratori dei condomìni, un maggior controllo del territorio mediante l’installazione di telecamere mobili.

Per un quadro più preciso si fornisce un riassunto per punti sulle criticità emerse suddivise per le zone cittadine:

CENTRO STORICO

– Maggiori controlli sull’attività di spazzamento meccanizzato

– Problematiche riguardanti condomìni di grandi dimensioni e alcune utenze domestiche e non domestiche

– Problematiche relative alle serrature difettose

– Modifica dell’orario di raccolta di carta e plastica in pausa pranzo per le utenze non

domestiche

– Verifica accessibilità di alcuni vicoli particolarmente popolati

– Lavaggio dei portici e rimozione guano in Corso Marenco

– Maggiori controlli a causa dell’esposizione da parte di alcuni utenti di sacchi anziché

di contenitori

– Lavaggio Salita Ravazzano

– Riduzione bocche cestini

– Richiesta di installazione di campane per la raccolta del vetro

ZONA RIMEMBRANZA

– Problema relativa all’esposizione del sabato: una soluzione potrebbe essere quella

di far conferire i rifiuti dai cittadini presso il Centro di Raccolta

PINAN CICHERO

– Richiesta di raccolta umido 3 volte alla settimana

– Aggiungere una campana per la raccolta del vetro

– Via IV Novembre (inserire nel piano lo spazzamento del piazzale)

ZONA G3

– Riduzione bocche cestini

– Lavaggio contenitori condominiali

ZONA LODOLINO

– Richieste di contenitori condominiali

MERELLA

– È stata richiesta l’aggiunta di un contenitore per l’olio esausto e di un contenitore per le pile

Per quanto riguarda la raccolta degli abiti usati e dell’olio vegetale esausto, Gestione Ambiente ricorda che sul territorio comunale sono dislocati i seguenti contenitori:

RACCOLTA ABITI USATI

Possono essere conferiti all’interno di sacchi chiusi negli appositi contenitori presso i Centri di raccolta o dislocati nel tuo Comune. Ecco dove sono posizionati:

– n. 3 in corso Piave 51

– n. 1 strada Boscomarenco 25

– n. 2 in strada della Tuara

– n. 3 in via Fratelli Rosselli 2

– n. 2 in Strada Statale 35 km 5.100

RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO

Con lo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei materiali recuperabili e di offrire un ulteriore servizio, sono stati installati appositi punti di raccolta, all’interno dei quali è possibile conferire gratuitamente, racchiuso in bottiglie di plastica, l’olio vegetale esausto. Ecco dove si trovano:

viale Caduti di Nassiriya, 12 in prossimità del supermercato (zona Lodolino)

via Pavese (vicino all’edicola) di fronte alla pizzeria La Scogliera

piazza Aldo Moro (zona G3)

strada della Tuara