Un nuovo riconoscimento letterario è stato riconosciuto a Danilo Bottiroli: a seguito, infatti, della partecipazione al Concorso Letterario Nazionale “Le Fenici”, la Casa Editrice Montag ha selezionato il romanzo “Caterina”, dello scrittore tortonese, per la pubblicazione gratuita.

Il prestigioso riconoscimento giunge pochi giorni dopo la pubblicazione del romanzo “Il Male”, già diffuso in tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino, che presto sarà presentato al pubblico e rappresenta per l’autore un ulteriore riconoscimento per le sue opere letterarie.

Per la quinta volta, un romanzo dello scrittore tortonese viene selezionato dalle case editrici e pubblicato, chiaro segnale che i suoi scritti piacciono, almeno ai giudici dei concorsi nazionali e internazionali grazie ai quali Danilo Bottiroli ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

“Per me scrivere è soprattutto una passione, al pari della musica” – dichiara Danilo Bottiroli – “un modo per esprimere sentimenti, per rivivere storie, trasformarle e renderle il racconto di tutti.

Caterina, come tutti i miei romanzi, si colloca in luoghi amati e, talvolta, odiati: spazia dalla Sila a Torino, a Venezia, a Novi Ligure e nella Fraschetta per toccare Pripyat e gli Stati Uniti. È, ancora una volta, un romanzo a sfondo storico nel quale il protagonista diventa anche il pretesto per raccontare fatti epocali come il disastro del Challenger, il delitto di Novi Ligure, l’incidente nucleare di Chernobyl.

E, come sempre, il finale è a sorpresa”.