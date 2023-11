La preghiera e la musica come strumenti di spiritualità al centro dell’evento del 12 novembre in Cattedrale a Tortona alle 19, con il Coro Vallongina e l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici.

Sarà il prossimo 12 novembre uno degli appuntamenti più attesi della nuova edizione del Perosi Festival, la rassegna dedicata al genio compositivo del sacerdote tortonese Lorenzo Perosi.

Un concerto di elevata qualità e particolarmente attraente per il grande pubblico, avendo come soggetto il connubio tra spiritualità e opera lirica che arriva dopo il Concerto dell’Anniversario. L’evento, di enorme successo, lo scorso 15 ottobre ha portato a Tortona diverse personalità rilevanti nel panorma internazionale della musica sacra per l’esecuzione della Messa della Redenzione, un’opera di Perosi mai eseguita prima in tempi moderni e che in questi mesi è stata portata in tournèe in diverse città italiane legate tra loro da importanti Festival di Musica Sacra, come Roma e Pordenone, oltre Tortona.

Lo spunto per la stesura del programma del 12 novembre, proposto dal Coro Vallongina, parte da uno studio della tedesca Anna Amalia Abert, che dopo un lungo esame del contenuto del melodramma, è arrivata alla conclusione che il 90% delle opere serie del periodo tra il 1816 e il 1916 esaminate contiene delle preghiere. Molte opere liriche, dunque, sono disseminate di momenti di preghiera e spiritualità, ben oltre quelle conosciute anche dai più esperti, che servono proprio a dare risalto ai passaggi più importanti delle vicende contenute nei melodrammi. Una conclusione che non ci dovrebbe stupire visto che la preghiera, proprio come la musica, rappresenta un omento di elevazione dello spirito.

Il programma che sarà proposto domenica 12 novembre a Tortona, con inizio alle 19, prevede l’esecuzione di alcuni dei brani più famosi delle opere di Rossini, Verdi, Mascagni e Puccini, preceduti da un omaggio a Lorenzo Perosi: l’Inno alla Giustizia, tratto da “Il Giudizio Universale”.

La Cattedrale di Tortona, per l’occasione, ospiterà un un coro di 50 voci e un’orchestra composta da oltre 40 elementi, per un evento davvero spettacolare.

Il Coro Vallongina, diretto da Don Roberto Scotti che ne è stato anche il fondatore nel 1999, vanta un repertorio che spazia dalla musica sacra a quella profana. In questi 24 anni di attività, numerosissime e variegate sono state le partecipazioni a manifestazioni di generi diversi sia a livello nazionale che internazionale, dove spiccano le edizioni di Festival corali in Croazia (2018), Mosca (2019), New York (2020), Berlino (2023). Dopo un breve periodo di sosta forzata a causa della pandemia da Covid, ha ripreso a pieno l’attività con concerti di musica lirica insieme ai baritoni Leo Nucci e Giorgio Cebrian. Proprio Cebrian, nome noto per gli amanti del melodramma, sarà una delle voci soliste a Tortona. Il baritono vanta una lunga carriera che lo ha portato sui palchi dei teatri di tutto il Mondo. Il Coro, inoltre, può contare sulle voci soliste del Soprano Elena Cattani e del Tenore Federico Bonghi, voci giovani ma già affermate, del basso Fabio Bonelli e del Tenore Nicola Bonini.

Il Coro Vallongina sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, nata nel 2006 su iniziativa di alcuni musicisti mantovani che con entusiasmo hanno voluto creare un gruppo di professionisti versatile e di grande talento con una vasta e salda esperienza in campo operistico.

Il concerto è gratuito con la prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, sul sito www.lorenzoperosi.net.