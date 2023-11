Sabato 18 novembre 2023 (ore 10,30) presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure, via Marconi 66, nell’ambito degli eventi previsti per celebrare i 40 anni di fondazione del Centro Studi “In Novitate”, sarà ospite il dott. Ferdinando Caputi, storico, archeologo, paleo antropologo, membro onorario del National Geographic, Direttore nazionale del Cisrei Italia. Il dott. Caputi terrà una conferenza sul tema: “L’antropizzazione del Novese dal Paleolitico Superiore all’Alto Medioevo passando per i Liguri, i Celti, i Romani fino alla frequentazione Templare con Magioni nascoste da rifacimenti successivi, ma tuttora visibili e censite”.

Lo studioso farà conoscere gli esiti delle sue ricerche frutto di consultazioni di documenti e delle mappe dell’abitato di Novi conservate nell’Archivio Segreto del Vaticano a Roma e nella Biblioteca Nazionale di Lione. Da queste, fra l’altro, emerge la presenza di quattro novesi elencati tra i diciotto templari alessandrini che giurarono fedeltà al Maestro Guglielmo di Buongioco, nonché interessanti evidenze riscontrate sotto l’Oratorio di Santa Maria Maddalena e del Santissimo Crocifisso e sotto un altro edificio del centro storico di Novi.