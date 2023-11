Mercoledì 22 novembre, presso la pista di atletica del complesso polisportivo di Mombarone, il Consigliere Comunale Orest Laniku ha preso in consegna la nuova attrezzatura acquistata dal Comune, omologata Fidal, utile a migliorare la qualità degli allenamenti dei nostri atleti.

La società sportiva Acquirunners infatti, aveva segnalato, oltre al generale degrado della pista, che le attrezzature minime erano pressoché mancanti e non permettevano ai ragazzi di cimentarsi anche nelle più semplici attività sportive che questa disciplina prevede.

Già nel tardo pomeriggio di mercoledì la pista era disponibile nella nuova veste ed è così stato possibile fare una bella sorpresa agli atleti che durante gli allenamenti hanno provato con entusiamo i nuovi ostacoli, i blocchi di partenza e il materasso per il salto in alto.

“Il cattivo stato di conservazione della pista è ormai da tanti anni sotto gli occhi di tutti – comunica il Consigliere Laniku – per questo motivo io, il Sindaco e tutta l’Amministrazione siamo alla costante ricerca di adeguati finanziamenti che permettano di riqualificare interamente l’impianto. Questo primo acquisto è comunque un segnale importante, per venire incontro alle esigenze della società sportiva, ma anche delle scuole e di tutti gli atleti, più o meno giovani. Per il prossimo anno stiamo già valutando la possibilità di ulteriori acquisti per migliorare le attrezzature sportive comunali, in quanto riconosciamo l’importanza e la funzione sociale che riveste lo Sport”.

Nella mattinata di sabato 25 novembre il Consigliere Laniku insieme al Sindaco, Danilo Rapetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Lelli, e l’Assessore allo Sport, Rossana Benazzo, hanno inaugurato ufficialmente le nuove attrezzature alla presenza di tanti giovani atleti, festeggiando insieme questa bella realtà acquese.