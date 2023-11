Al via una bella iniziativa di Gestione Ambiente che per il prossimo Natale ha pensato di coinvolgere i più piccoli in un concorso social; si tratta di un progetto condiviso con tutte le società del Gruppo Acos che mira a sensibilizzare sulle principali tematiche ambientali, a far riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente e sulle azioni che possiamo intraprendere per contribuire a proteggerlo.

Se foste voi adulti, cosa fareste per ridurre il consumo di energia, ridurre il consumo di acqua, ridurre la produzione di rifiuti, proteggere l’ambiente? Cosa vorreste facessero i più grandi (che non fanno!) per regalarvi un mondo migliore, più pulito e più sano?

Ecco che i bimbi dovranno così immaginare il loro Natale sostenibile, lasciando la loro “impronta green” sulla carta attraverso un disegno, accompagnato da una frase, un messaggio, un’azione concreta, un suggerimento.

Il Natale, infatti, è un momento di gioia e di festa, ma è anche un momento per pensare al nostro rapporto con l’ambiente e per riflettere sulle azioni che possiamo intraprendere per contribuire a proteggerlo.

In linea con questo impegno, il Gruppo Acos (Acos Spa, Gestione Ambiente, Gestione Acqua, Acosì, Reti, Acos Energia) lancia il concorso dedicato ai bambini Natale green: la mia impronta d’amore per l’ambiente, invitandoli a immaginare e a disegnare il loro Natale sostenibile, in cui la gioia della festa si unisce al rispetto per l’ambiente.

Al concorso possono aderire tutti i bambini dai 6 ai 14 anni residenti nei Comuni serviti dal Gruppo Acos (www.acosspa.it); ogni bambino può partecipare con un solo disegno.

Dando libero sfogo alla loro creatività, i bimbi dovranno lasciare la loro “impronta green” sulla carta attraverso un disegno, accompagnato da una frase, un messaggio, un’azione concreta, un suggerimento… Qual è la vostra idea di Natale sostenibile? Se foste voi adulti, cosa fareste per ridurre il consumo di energia, ridurre il consumo di acqua, ridurre la produzione di rifiuti, proteggere l’ambiente? Cosa vorreste facessero i più grandi (che non fanno!) per regalarvi un mondo migliore, più pulito e più sano?

Le foto dei disegni dovranno essere inviate entro il 6 gennaio 2024 al numero WhatsApp 3371225703, indicando nome, età, Comune di residenza del bambino e, se lo si desidera, è possibile aggiungere una spiegazione più dettagliata di ciò che il bimbo ha realizzato e del messaggio che vuole trasmettere.

Il disegno, con il nome proprio (no cognome), l’età e il Comune di residenza del bimbo, sarà pubblicato (dal lunedì al venerdì in orario di lavoro) sulla pagina Instagram del Gruppo Acos https://www.instagram.com/acosgruppo/ – tutte le foto del concorso postate saranno contraddistinte dall’hashtag #ACOSNATALEGREEN.

*L’invio del disegno tramite WhatsApp funge da accettazione del regolamento del concorso sopra descritto.

Il gradimento del “popolo di Instagram” decreterà i tre vincitori.

Chiunque potrà votare sulla nostra pagina Instagram mettendo “Mi piace” al disegno o ai disegni che desidera premiare. Al termine del concorso, il 6 gennaio 2024, si conteranno i “Mi piace” postati sulle singole foto: vinceranno i tre lavori che otterranno più like e i “piccoli artisti” riceveranno un bellissimo premio (rigorosamente sostenibile e “green”).

I nomi dei tre vincitori saranno comunicati sulla pagina, al termine delle votazioni.

Il Gruppo Acos premierà il talento e l’impegno dei piccoli “artisti green”.

Sarà organizzata una cerimonia di premiazione presso una delle sedi di Novi Ligure e di Tortona, aperta ai vincitori con i loro familiari. In questa occasione, i piccoli artisti saranno premiati per il loro contributo a un futuro più sostenibile. I dettagli della cerimonia saranno comunicati in seguito.

La partecipazione al concorso è gratuita.