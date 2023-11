E’ stata inaugurata questa mattina “una stanza tutta per noi” presso la Caserma dei Carabinieri di Tortona per accogliere le donne vittime di reati. A seguire il convegno rivolto alle scuole cittadine con relatori Enrico Cieri Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Davide Fratta Sost. Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, il Col. Massimiliano Rocco Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, Maria Teresa Zambosco Direttore CISA e il capitano Domenico Lavigna Comandante Compagnia CC Tortona. Madrina della manifestazione Virna Toppi prima ballerina alla Scala di Milano.

Di seguito altre immagini