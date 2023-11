Mercoledì 8 novembre a partire dalle ore 9.30, presso il teatro Civico di Tortona, la Compagnia Carabinieri di Tortona in collaborazione con il Comune, organizza un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori e degli istituti per la formazione professionale dal titolo “…Io ballo… Non mi sballo… Come prevenire gli incidenti stradali connessi all’uso di alcool e droghe”.

Una campagna dedicata a spiegare ai più giovani, maggiorenni o quasi maggiorenni, quali siano i rischi e le possibili conseguenze della guida in stato di alterazione e quali i comportamenti da adottare per prevenire situazioni di pericoli e incidenti stradali. Interverranno il Sindaco Federico Chiodi; Alessandro Pier Guidi campione di automobilismo e pilota della Scuderia Ferrari; Andrea Stassano giornalista di “Quattroruote” e test driver; il comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, Capitano Domenico Lavigna. Parteciperanno gli studenti degli istituti superiori cittadini.