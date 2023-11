Il poliambulatorio Soter, gestito da Agape Cooperativa Sociale Onlus dal 2016, si occupa della fascia più fragile della popolazione, persone in difficoltà economiche che spesso riscontrano grossi problemi ad affidarsi al SSN a causa dei tempi di attesa ma non hanno disponibilità finanziarie per rivolgersi al settore privato.

In questi ultimi anni il poliambulatorio ha visto sensibilmente aumentare il proprio numero di utenti a causa del contesto pandemico e della successiva crisi economica che si è abbattuta sul territorio. Grazie al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è stato l’acquisto e installazione di un software per la gestione delle cartelle dei pazienti e la successiva formazione relativa all’uso per i medici che lo utilizzano quotidianamente. L’obiettivo, infatti, era migliorare la gestione dei pazienti, snellire la procedura di analisi dei dati con conseguente riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni generiche e/o specifiche che vengono effettuate dai medici che prestano la loro opera gratuitamente presso il poliambulatorio.

L’utilizzo di questo software ha permesso di ottimizzare un servizio che negli anni ha dato prova di essere già buono, migliorando l’efficienza in modo da raggiungere un bacino sempre maggiore di utenza. Siamo pertanto estremamente grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ci ha permesso di realizzare questo progetto!

Cooperativa Agape