Mercoledì 8 novembre al Teatro Civico di Tortona si è tenuta la conferenza “L’Arma che ho dentro… Io ballo… non mi sballo”, a cui hanno partecipato le classi 3AA,2AM e 5AC insieme a molti altri studenti delle scuole medie e superiori della città. Si è parlato di come prevenire gli incidenti stradali connessi all’uso di alcool e droghe e sono intervenuti il Capitano Domenico Lavigna, Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, il sindaco Federico Chiodi, il giornalista di “Quattroruote” e test driver Andrea Stassano e infine Alessandro Pier Guidi, pilota della scuderia Ferrari.

L’intera conferenza è stata interamente incentrata su noi ragazzi, poiché per la maggior parte del tempo siamo stati proprio noi a fare domande ai due ospiti principali, Alessandro Pier Guidi e Andrea Stassano.

A colpirci particolarmente è stata la storia di Alessandro, che ci ha raccontato di essere partito proprio da dove ci troviamo noi ora, al Marconi, dove frequentava il corso di meccanica. Fin da piccolo lui sapeva bene dove voleva arrivare ed è riuscito a raggiungere l’obiettivo grazie alla sua determinazione e ai suoi sacrifici.

Dopo aver “intervistato” Alessandro, il Comandante Lavigna ci ha fatto ascoltare la simulazione della chiamata di un sinistro stradale con vittima, per farci entrare nelle vesti sia di chi si deve occupare del soccorso sia di chi, senza rendersene conto, saluta un proprio caro per l’ultima volta senza sapere che non lo rivedrà mai più.

Il Comandante, tramite una presentazione, ci ha spiegato che sedersi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito o addirittura con sostanze stupefacenti nel corpo costituisce un reato e soprattutto ci fa mettere a rischio la nostra vita e quella degli altri. Questa conferenza ci ha aiutato a comprendere che non dobbiamo prendere con leggerezza la guida, dato che ogni minimo errore può risultare fatale.

Ringraziamo tutti gli ospiti intervenuti per averci ascoltato e per averci istruito riguardo a questi argomenti spesso e volentieri dati per scontati.

Katerina Basso e Alessia Ferla, classe 3AA