Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 19 novembre alla frazione Selvapiana di Fabbrica Curone.

Secondo la prima sommaria ricostruzione un’ auto con due coniugi a bordo che avevano trascorso il week end nella seconda casa in val Curone, stavano rientrando nella loro abitazione principale in Oltrepo’ pavese, quando per cause ancora in corso di accertamento, il marito perde il controllo dell’auto che “Tira dritto” in una curva e finisce in un burrone. Incredibilmente – e non si sa come – la donna che si trovava accanto al guidatore e che probabilmente non aveva la cintura allacciata, viene sbalzata fuori dalla vettura, cade a terra e viene schiacciata dalla sua stessa auto.

Inutili i soccorsi del 118 e l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona: la donna muore e non c’è nulla da fare. Il marito si salva e a quanto pare riporta diverse ferite ma non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente intervento anche i Carabinieri per i rilievi del caso.