La Giunta regionale, ha approvato oggi lo schema di assegnazione di 20 milioni per la progettazione del nuovo ospedale di Alessandria. Questi fondi, anticipati dalla Regione, saranno successivamente coperti da Inail, confermando l’impegno per la modernizzazione del parco ospedaliero piemontese.

“Con l’assegnazione di 20 milioni per la progettazione del nuovo Ospedale di Alessandria – commenta il consigliere regionale Daniele Poggio eletto nelle fila della lega Salvini Piemonte – rispondiamo concretamente al bisogno di una struttura sanitaria fondamentale per la nostra provincia e non solo per il capoluogo”.

Questi investimenti rientrano nel più ampio piano di edilizia sanitaria regionale per l’ammontare di 42 milioni di euro a fronte di cinque nuovi ospedali, che mira a potenziare e ampliare l’offerta a tutela della salute dei piemontesi.