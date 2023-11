Nella mattinata di oggi, giovedì 2 novembre, presso il Monumento votivo brasiliano di Pistoia si è tenuta l’annuale commemorazione in ricordo dei caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Comune di Tortona ha partecipato con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo che, dopo avere deposto una corona di alloro come simbolo della presenza della Citta’ per mantenere vivo il ricordo e il legame con il Brasile, si e’ intrattenuto con l’Ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca de Souza e l’Ambasciatore del Brasile presso la Santa Sede Everton Vieira Vargas.

Erano presenti, inoltre, molte autorità civili e militari