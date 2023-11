Ai sensi della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 così come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 e dei Regolamenti attuativi emanati con D.P.G.R. in data 4 ottobre 2011, dal n. 9/R al n. 15/R per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria stessa è stato emesso apposito bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale situati nel Comune di Tortona.

Il bando è riservato:

a) ai cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) ai cittadini residenti da almeno cinque anni o che prestano la loro attività lavorativa da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, nei Comuni di:

Albera Ligure, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Data apertura bando: 6 novembre 2023

Data scadenza bando: 22 dicembre 2023

Per il ritiro di copia integrale del bando, per informazioni inerenti ai requisiti di partecipazione e per il ritiro del modulo di domanda da presentare entro la scadenza del bando, ci si può rivolgere:

– all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in Alessandria, Via Verona 17 – Sportello Gestione Amministrativa Utenza (telefono 0131/3191)

– o presso il Comune di Tortona, Ufficio Servizi alla famiglia, PIANO terra, Corso Alessandria 62

Le domande dovranno essere consegnate con le seguenti modalità:

presentate personalmente, esclusivamente previo appuntamento telefonico (0131 864466), presso il Comune di Tortona, ufficio servizi alla famiglia, piano terra, Corso Alessandria 62;

presentate personalmente dall’interessato presso la sede dell’A.T.C. in via Verona 17 Alessandria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;

inviate a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ATC PIEMONTE SUD via Verona 17, 15121 Alessandria;

inviate via pec all’indirizzo atc00@atcalessandria.legalmail.it

Per la validità delle domande, si tiene conto del timbro postale di spedizione che comparirà sulla busta o della data di rilascio della ricevuta, in caso di consegna a mano.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ATC Piemonte Sud