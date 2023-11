L’Open night del Liceo Peano, l’appuntamento per studenti delle scuole secondarie di primo grado che si apprestano a scegliere la scuola superiore, quest’anno raddoppia gli appuntamenti. La scuola aprirà le sue porte in due serate: venerdì 24 novembre dalle 20.30 alle 23.00 e venerdì 15 dicembre con lo stesso orario.

Le novità dell’offerta formativa solo molte, l’organizzazione su due serate è stata pensata per consentirne una conoscenza più precisa: il liceo scientifico offre l’opzione della curvatura ambientale, e da quest’anno è stata avviata il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” per le classi del triennio realizzato in convenzione con l’Ordine dei Medici della provincia di Alessandria. Si tratta di una sperimentazione nazionale che offre una preparazione propedeutica agli studenti interessati a intraprendere percorsi universitari di studio in discipline sanitarie.

Anche l’indirizzo linguistico quest’anno ha avviato, accanto al tradizionale con terna di lingue inglese, tedesco e francese, il corso con inglese, spagnolo e cinese. L’insegnamento di cinese è supportato dalla collaborazione con l’Istituto Confucio, rapporto consolidato in questi anni dall’organizzazione dei corsi opzionali di cinese in orario pomeridiano.

L’organizzazione degli eventi è coordinata dalla dirigente, Maria Rita Marchesotti e dalle docenti responsabili dell’orientamento, Giovanna Ricci e Lorena Lini. I docenti saranno a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie per descrivere, nello specifico, i piani di studi di tutti gli indirizzi, ma anche i laboratori, le attività, i progetti e le opportunità che la scuola offre nel potenziamento della propria offerta formativa.

I docenti del Liceo Peano saranno, inoltre, presenti ai diversi eventi di orientamento organizzati dalle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Tutta l’offerta formativa del Liceo è già online sul sito istituzionale: video, presentazioni, piani di studio, descrizione delle attività extracurricolari per aiutare i ragazzi e le famiglie a fare una scelta meditata e fondamentale per il futuro.