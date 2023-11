Dopo un minuto di silenzio osservato per la tragica scomparsa del giovane studente novese Luigi Bagnasco e per Giulia Cecchetin, insieme a tutte le vittime di femminicidio, la seduta del Consiglio Comunale si è aperta con due comunicazioni del Sindaco.

Nella prima Muliere ha informato l’Assemblea dell’avvio del tavolo tecnico per la riqualificazione dello scalo merci di San Bovo. Dopo un primo incontro, al quale ha partecipato in videoconferenza anche l’Assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, sono state definite le priorità su cui si inizierà a lavorare già nelle prossime settimane. La seconda comunicazione ha riguardato l’insediamento dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Sanitario ASL-AL di Novi Ligure e Tortona. Nella prima riunione si è proceduto all’approvazione del regolamento e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea Distrettuale, che rimarranno in carica per tre anni. Presidente è stato nominato il Sindaco del Comune di Monleale, Paola Massa, Vice Presidente il Sindaco di Gavi, Carlo Massa.

Subito dopo si è passasti alla mozione del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, approvata all’unanimità, in merito alla sicurezza e al controllo del territorio alla luce di diversi fatti criminosi avvenuti recentemente in città. In estrema sintesi il documento chiede interventi di pattugliamento e di controllo più frequenti e intensi anche nelle ore notturne nelle zone a maggior rischio di predazione e spaccio.

Il Sindaco ha aperto la discussione evidenziando le prime misure urgenti messe in atto. Innanzitutto la costituzione di un tavolo istituzionale con tutte le forze dell’ordine per concordare una linea d’azione comune, una richiesta prontamente raccolta dal Prefetto di Alessandria che ha convocato per il 21 novembre la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Muliere ha poi annunciato un potenziamento del sistema di videosorveglianza (che oggi conta 90 telecamere in città, più 11 ai varchi di ingresso) e dell’illuminazione pubblica soprattutto nei punti più a rischio. Nei prossimi mesi si procederà anche al bando di assunzione per tre nuovi agenti della Polizia Municipale, che si aggiungeranno ai 27 attualmente in organico. Il Sindaco, infine, ha sottolineato l’ottimo rapporto con tutte le forze dell’ordine e ha annunciato che da metà gennaio partiranno gli incontri con i cittadini sul tema della sicurezza organizzati in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda l’interpellanza presentata dai gruppi consiliari Forza Italia Berlusconi per Novi Ligure e Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi in merito al trasporto scuolabus, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Moro, ha risposto che la questione dell’affidamento del servizio è stata affrontata all’inizio di luglio, subito dopo l’insediamento della nuova Giunta comunale. La gara è stata indetta il 9 agosto con scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissato al 4 settembre. La procedura si è conclusa con una pronuncia di nullità a causa dell’esclusione dei due operatori economici partecipanti per mancato e/o non corretto inserimento della documentazione necessaria sulla piattaforma Mepa. Visto il carattere d’urgenza dell’attivazione del servizio, è stata contattata l’azienda privata che ha svolto il servizio in continuità (Bus Company) mediante acquisizione del fallimento CIT SPA per una proroga fino al 31 dicembre.

Con 11 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza), 5 contrari (i gruppi di opposizione) e una astensione (il Consigliere Paolo Coscia del Movimento 5 Stelle) è stato approvato un ordine del giorno, presentato dal gruppo del Partito Democratico, per la salvaguardia dei principi di coesione, solidarietà e decentramento amministrativo. Il testo, in sintesi, esprime preoccupazione e contrarietà al disegno di legge sull’autonomia differenziata proposto dal Ministro Calderoli e auspica l’adozione preventiva in Parlamento di una “legge quadro” costituzionale che disciplini percorso e procedure condivise con regioni ed enti locali.

La seduta è terminata con tre interpellanze presentate dal Consigliere Giuseppe Dolcino per conto del gruppo Lega Salvini Piemonte – Lavoriamo per Novi. In merito alla manutenzione di strada Vecchia Pozzolo il Vice Sindaco, Simone Tedeschi, ha risposto che recentemente è stato ripristinato il palo della luce divelto a seguito di un incidente stradale, mentre è al vaglio da parte di Gestione Acqua l’inserimento nel piano degli investimenti di un intervento di riparazione del tratto della conduttura idrica che provoca danneggiamenti al manto stradale.

La seconda interpellanza ha riguardato l’area di via Pietro Isola utilizzata come posteggio dal Canr (Consorzio autotrasportatori novesi riuniti) e attualmente sprovvista di contratto di locazione. Dolcino ha rappresentato la disponibilità degli autotrasportatori per il rinnovo del contratto e dell’offerta di una serie di opere migliorative a scomputo. L’Assessore al Bilancio, Carlotta Carraturo, ha risposto che gli uffici comunali hanno preso contatto con il consorzio e ha assicurato la disponibilità dell’Amministrazione comunale a discutere la questione.

Infine, in merito allo stato della sponda sinistra del Rio Gazzo, che potrebbe provocare disagi in caso di forti piogge, il Vice Sindaco ha risposto che, purtroppo, l’opera di ripristino non ha ottenuto finanziamenti perché non è stata inserita nelle segnalazioni inviate alla Regione Piemonte dopo l’alluvione del 2019. In ogni caso, ha assicurato Tedeschi, la situazione va risolta. Pertanto si procederà a una stima delle spese necessarie alla messa in sicurezza, che sarà finanziata con la richiesta di contributi o attraverso risorse dell’ente.