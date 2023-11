Grazie alla partecipazione al bando CdC RAEE Gestione Ambiente S.p.A., arrivata prima a livello nazionale, ha ottenuto un contributo a fondo perduto che è stato investito nella realizzazione del nuovo Centro di raccolta intercomunale di Pontecurone in Via Togliatti. Con questa apertura, che ha potuto contare anche sulle risorse dell’Amministrazione Comunale e di Gestione Ambiente S.p.A., si è voluto fare un ulteriore passo avanti per offrire ai cittadini un servizio sempre più ampio e qualificato.

“Mantenere alta l’attenzione verso i cittadini e la Pubblica Amministrazione è un nostro preciso dovere. Credo sia ciò che fa davvero la differenza per un’azienda come la nostra, che vuole crescere insieme al territorio. Ricordiamo che il Centro di raccolta è un servizio fondamentale all’interno di un sistema di raccolta domiciliare, e può anche contribuire a contrastare e migliorare in modo efficace l’annoso problema degli abbandoni”, dichiara Marco Peretti, Amministratore Delegato di Gestione Ambiente.

Il Centro è destinato sia ai cittadini di Pontecurone che a quelli degli altri 32 Comuni del bacino serviti da Gestione Ambiente S.p.A. che, da mercoledì 15 novembre 2023, potranno conferire molti dei rifiuti urbani differenziabili, tra cui: abiti usati, batterie e accumulatori per auto, elettrodomestici (lavatrici, frullatori…) tranne quelli professionali, imballaggi in cartone, imballaggi misti, imballaggi in vetro, ingombranti (mobili, serramenti, grossi giocattoli…), legno, metalli, neon, oli e grassi minerali (da motore), oli e grassi vegetali (da cucina), piccoli quantitativi di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (max 1 mc per un massimo di 5 conferimenti annui per utente), pile e farmaci, toner per stampa esauriti.

Sarà possibile controllare gli orari di apertura, trovare l’elenco completo dei materiali conferibili e le modalità di accesso sul sito www.gestioneambiente.net, inquadrando il qrcode oppure scaricando l’app Junker

L’inaugurazione si terrà:

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 11

Saranno presenti le Autorità per far conoscere il Centro, importantissimo e utile per i cittadini