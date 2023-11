Nuove risorse, già stanziate, per la realizzazione di cinque interventi sulle reti fognarie danneggiate dalle alluvioni nell’Alessandrino

La Giunta ha approvato l’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente per il finanziamento degli interventi urgenti. Il presidente Cirio e gli assessori Marnati e Protopapa: «Ripristini, ricostruzioni e rifacimenti ma soprattutto interventi di messa in sicurezza della rete per potenziare le infrastrutture e ridurre i rischi per eventuali eventi calamitosi futuri»

La Giunta ha approvato l’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il finanziamento di interventi di ripristino di opere di collettamento e depurazione di acque danneggiate da eventi alluvionali del 2019, 2020 e 2021.

Sulla base dell’elenco che la Regione aveva trasmesso al Ministero nella primavera del 2023 il Ministero ha ammesso a finanziamento 9 interventi sul territorio regionale per un totale di 3 milioni e 310mila euro. Di questi fondi, 795mila euro sono destinati ad interventi in cinque comuni della provincia di Alessandria.

«Ringrazio il Ministero dell’Ambiente e la Regione – dichiara il Presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino – per questo importante finanziamento a favore di 5 Comuni della nostra provincia, con il quale sarà possibile mettere in sicurezza una parte del territorio e ripristinare la piena funzionalità dei processi di depurazione delle acque, che è stata gravemente compromessa dalle numerose alluvioni, e garantire anche il monitoraggio in caso di eventi calamitosi».

«Il finanziamento – sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio e gli assessori all’Ambiente, Matteo Marnati, e all’Agricoltura, Marco Protopapa – ha visto la Regione lavorare per l’ottenimento dei fondi che prevedranno ripristini fognari, ricostruzioni di tracciati, rifacimenti dei collettori ma soprattutto interventi di messa in sicurezza della rete per potenziare le infrastrutture e ridurre i rischi per eventuali eventi calamitosi futuri»

Nello specifico si tratta di un finanziamento di 145mila euro per un intervento di ripristino del collegamento di tratti del collettore fognario di raccolta di acque reflue a servizio dei centri abitati di Sardigliano e frazione Cuquello. Gli eventi alluvionali del rio Predazzo portarono all’esondazione del corso d’acqua e si verificò una importante erosione delle sponde in alcuni tratti dell’alveo; dal momento che il posizionamento della fognatura segue il corso del Rio Predazzo, nei punti dove si erano verificate le erosioni spondali sono stati asportati anche tratti del collettore fognario.

Un finanziamento pari a 250mila euro è destinato ad un intervento di messa in sicurezza della cameretta di raccolta delle acque reflue e il rifacimento di un tratto di fognatura di circa 75 metri sotto l’abitato del comune di Molare, sulla sponda sinistra del Torrente Orba, che fu interessato dall’evento alluvionale del 4 ottobre del 2020 quando esondò facendo franare una parte della fognatura.

La somma di 100mila euro è invece destinata alla messa in sicurezza della pista di transito del collettore fognario nel comune di Lerma. L’evento alluvionale dell’ottobre 2021 ha danneggiato la strada lungo la quale transita il collettore fognario del centro storico di Lerma e un tratto dello stesso collettore. La strada si trova a metà di un ripido versante e la situazione genera criticità per la sicurezza dell’impianto fognario.

Ammonta a 180mila euro il finanziamento per la messa in sicurezza della fossa Imhoff (dispositivo utilizzato per il trattamento dei liquami nei piccoli o medi impianti di depurazione) e della fognatura in località cimitero nel comune di Villalvernia danneggiati dall’alluvione del 2019.

Per la messa in sicurezza dell’impianto fognario del comune di Tagliolo Monferrato il finanziamento ammonta a 120mila euro. L’alluvione del 2021 ha causato il rigurgito dai tombini stradali con il conseguente scorrere delle acque sulla pavimentazione stradale oltre a danni strutturali all’impianto fognario del comune, con tombini, pozzetti e tubazioni danneggiate.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i sindaci dei Comuni interessati: Renato Galardini, sindaco di Sardigliano; Franco Persi, sindaco di Villalvernia; Bruno Aloisio, sindaco di Lerma; Andrea Barisone, sindaco di Molare e Giorgio Marenco, sindaco di Tagliolo Monferrato.