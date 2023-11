L’Associazione 50&più” che conta una sede anche ad Alessandria, con la Fondazione Leonardo hanno posato l’attenzione sugli sviluppi della società di questi tempi per spiegare come l’economia si sviluppa nell’ambito del territorio con il testo curato da Carlo Sangalli e Marco Trabucchi e hanno realizzato il libro: ETÀ ANZIANA: TEMPO DI DIRITTI E RESPONSABILITÀ presentato ieri a Roma e disponibile nelle librerie e sugli ibooke store..

Gli autori sono inseriti nella sfera delle attività di coloro avanti nel tempo: Carlo Sangalli è laureato in giurisprudenza, eletto in Parlamento è stato Sottosegretario al Turismo e Spettacolo, ha ricoperto…numerosi incarichi nel mondo della rappresentanza economica e d’impresa. Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia; per lo stesso editore ha curato Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l’autonomia, la salute e le connessioni sociali. Marco Trabucchi è professore della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma – Tor Vergata, nonché autore di numerosissime pubblicazioni per lo stesso editore. Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, è nominato a Direttore Scientifico del Gruppo Ricerca Geriatrica di Brescia, nonché Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. Dunque, la pubblicazione non potrebbe essere stata trattata da menti migliori, è pari ad una fotografia sulla situazione economica del nostro Paese, sono stati esaminati problemi importanti, incastonati nelle potenzialità di ciascuno, nel contesto della popolazione, o meglio quella dei diritti, nella speranza di un futuro roseo da lasciare in eredità ai più giovani, non più dei doveri per i quali s’è già provveduto quando v’era piena responsabilità.

Gli autori s’espongono con un linguaggio chiaro, non sempre semplice, anche per gli addetti ai lavori; per la complessità dell’argomento, ecco arrivare in soccorso le tabelle, ubicate nei punti più complessi, quale aiuto per comprendere meglio i contenuti delle descrizioni. I temi trattati richiamano attenzione nei confronti dei nonni, le 370 pagine intendono sottolineare parecchie riflessioni, affinché abbiano ogni supporto possibile per l’avanzare serenamente nel decorso degli anni, in buona armonia. Il testo, contenuto in una vivace copertina gialla, è stato stampato nel mese di febbraio 2023presso la Tipografia Casma di Bologna, per conto de Il Mulino, presentato il 21 ottobre a Torino, con la presenza di un pubblico numeroso, molto interessato. È reperibile presso le sedi dell’Associazione 50 e Più, alla Fondazione Leonardo, nonché nelle librerie.

Franco Montaldo