Prenderà il via martedì prossimo, 7 novembre, il progetto di Terapia del movimento promosso dall’ADAL, l’Associazione Diabetici Alessandria, presieduta da Ezio Labaguer, insieme alla reparto di Diabetologia della struttura di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, diretta da Marco Gallo, e la collaborazione del CISSACA (Consorzio Servizi Sociali Alessandria), CARD (Creativity Art Relationship Development) e VR – Accademia di danza Vietata Riproduzione Asd di Valenza.

Un corso di danza terapia dedicato a chi vuole cimentarsi in un’attività fisica moderata, ma divertente e soprattutto mirata a migliorare lo stile di vita di chi è affetto da diabete e obesità, favorendo anche l’invecchiamento in salute delle persone over 60.

Le lezioni, della durata di un’ora, si svolgeranno ad Alessandria in via Cesare Battisti, 46, sede del Centro Vita Indipendente del CISSACA, grazie alla collaborazione del Maestro Maurizio Guasco, direttore artistico della VR e istruttore di danza terapia riconosciuto dal Coni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo adal.alessandria@gmail.com o telefonare ai numeri 342-1957894 o 334-3939126.