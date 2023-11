La Regione Piemonte rafforza il suo impegno a sostegno dei Comuni erogando oltre 3,2 milioni per interventi di ripristino infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio. Lo stanziamento, a valere sulla Legge Regionale 38/78, conferma il costante impegno della Regione a supporto degli Enti Locali.

Sono 62 gli interventi finanziati nei Comuni Piemontesi che hanno subito danni in seguito ad eventi meteorologici, o che dovranno intervenire per prevenire situazioni di criticità.

Nello specifico per la Provincia di Alessandria saranno 11 i Comuni interessati per un importo totale di circa 300.000 euro. Gli interventi si svilupperanno nei comuni di:

CANTALUPO LIGURE – Ripristino s.c. in frazione Borgo Adorno – € 14.000,00

CARREGA LIGURE – Ripristino sezione di deflusso guado di collegamento s.c. unica di allacciamento alla fraz. Vegni sul T. Carreghino – € 14.430,36

CASTELLETTO D’ORBA – Ripristino aggravamento della strada comunale Castelletto D’Orba-Lerma – € 20.000,00

GAVI – Ripristino e consolidamento spondale T.Neirone in fregio al cimitero della frazione Pratolungo – € 80.000,00

LERMA – Ripristino danni al ponte strada comunale sul T. Piota in Loc. Silecchi – € 60.000,00

SALA MONFERRATO – Ripristino e messa in sicurezza proprietà comunali a seguito dell’evento meteorologico del 26 agosto – € 10.134,56

SANT’AGATA FOSSILI – Ripristino strade comunali Bastita, Vaglie, Pozzo della Villa, Giusulanella – € 19.000,00

STREVI – Ripristino viabilità in regione Bagnario, regione Pineto e regione Arzano con rimozione fango, pulizia fossi e ripristino attraversamenti stradali – € 17.814,48

TERRUGGIA – Ripristino danni alla viabilità e agli immobili comunali – € 13.500,00

VILLADEATI – Consolidamento muro di sostegno in pietrame in frazione Lussello – via Vittorio Emanuele III presso chiesa parrochiale – € 25.000,00

VILLAVERNIA – Progettazione di interventi di riqualificazione idraulico territoriale e controllo del trasporto solido nell’ambito del bacino del Rio Castellania – € 20.000,00

“Questa Giunta continua a garantire il necessario sostegno economico e finanziario ai Comuni che non riuscirebbero da soli a fronteggiare i danni subiti a causa di calamità naturali”, dichiarano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore alle Opere Pubbliche e Infrastrutture Marco Gabusi.

“Questa iniziativa non solo dimostra la prontezza nel rispondere alle sfide emergenti, ma sottolinea anche l’assidua collaborazione tra la Giunta e gli Enti Locali, che lavorano insieme per la sicurezza dei cittadini e del territorio” aggiungono Presidente e Assessore.

Il 2023 si è rivelato un anno caratterizzato da forti eventi calamitosi di estensione ridotta seppur di grande potenza, basti ricordare le grandinate estive e l’esondazione a Bardonecchia: in tutti questi casi il sistema Piemonte si è dimostrato efficace e sicuro.

“Lavoriamo per garantire sicurezza e benessere, poiché siamo consapevoli che il nostro impegno impatta direttamente sulla vita di coloro che chiamano “casa” il nostro territorio”, conclude l’Assessore Gabusi.