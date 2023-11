Questa mattina, presso il cimitero comunale in via Rinarolo, il CIF Centro Italiano Femminile di Tortona ha reso omaggio, insieme ai rappresentanti delle associazioni MEIC e AVO, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, a tutte le vittime di violenza, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un momento di raccoglimento e preghiera.

Correlati