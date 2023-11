Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 novembre si svolge l’edizione 2023 di “Libriamoci” che prevede le giornate di lettura nelle scuole cittadine da parte del Sindaco Federico Chiodi.

La Città di Tortona infatti aderisce, come ogni anno, tramite il Sistema Bibliotecario Tortonese a questa iniziativa nazionale che ha per tema quest’anno “Liberi di sognare”, dedicato alla letteratura fantastica. Il Sindaco Chiodi leggerà “Il barone rampante” di Italo Calvino (del quale ricorre proprio nel 2023 il centenario della nascita) e si recherà nella mattina di lunedì 13 presso l’istituto “San Giuseppe” in viale Bassi e al “Luca Valenziano” incorso Cavour; martedì 14 al “Mario Patri” in piazzale Mossi e alla succursale del “Valenziano” in viale De Gasperi; mercoledì 15 alle superiori, presso il liceo “Peano” e agli istituti “Marconi” e “Carbone”.