Dalle ore 8 di domani, martedì 28 novembre, e fino a giovedì 7 dicembre, verrà chiuso al traffico il tratto della strada statale per Voghera fra la rotonda per Castelnuovo Scrivia e la rotonda “Oasi”, per consentire i lavori di manutenzione di un giunto del cavalcaferrovia in zona Villoria. Per entrambe le direzioni di marcia sono previsti e saranno segnalati i seguenti percorsi alternativi:

– in direzione Voghera deviazione alla rotonda per Castelnuovo per raggiungere la s.s. 211 bis (nuova tangenziale);

– in direzione Alessandria, per i veicoli provenienti da Pontecurone, deviazione dalla rotonda in località Capitania sulla nuova tangenziale per raggiungere il casello autostradale e tutte le altre destinazioni.