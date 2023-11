Quando fra otto mesi in occasione delle prossime elezioni comunali a Tortona i partiti oggi all’opposizione vi faranno le promesse di migliorare la sicurezza in città, aggiustare le strade e marciapiedi, aggiustare edifici pubblici, migliorare o sport, allestire manifestazioni e tanto altro altro ricordatevi che lunedì sera, 28 novembre, gli stessi partiti hanno votato contro una delibera che stanziava oltre un milione di euro per migliorare la città e che quindi, se fosse stato per loro tutti gli interventi che sono stati approvati coi voti del Centro Destra, non verrebbero realizzati.

Si tratta di 450 mila euro (400 mila derivanti da oneri per la realizzazione della Cittadella dello Sport versati dalla società Appia e 50 mila di fondi propri) sulla manutenzione degli impianti sportivi, nello specifico il rifacimento del tetto della palestra “Coppi” in viale Kennedy, risolvendo l’annoso problema delle infiltrazioni della pioggia, 200 mila euro per per la messa in sicurezza di strade e incroci del quartiere San Bernardino, fra cui anche corso Don Orione dove saranno modificati i dossi che tante critiche avevano sollevato negli anni. Viene aumentata da 300 mila a 780 mila euro la spesa per il piano strade e marciapiedi, arredo urbano e regimazione delle acque, in particolare per la pulizia della roggia San Sisto e l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti (realizzati con un “collo” più stretto in modo da limitare l’abbandono dei sacchetti dei rifiuti domestici nei cestini stradali).

PD e soci hanno votato contro all’ aumentato da 500 mila a 650 mila euro la spesa prevista per la riqualificazione della sede del Corpo di Polizia Locale in via Anselmi alla quale si aggiunge anche la rigenerazione dell’intera area circostante. Per gli altri settori vanno sottolineati 20 mila euro per l’acquisto di “body cam” per gli agenti della Polizia Locale, 20 mila euro per il ponte radio a servizio della Protezione Civile, 50 mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo per il settore Servizi alla persona.

E hanno detto pure NO alla promozione turistica e le manifestazioni natalizie il Comune introita 40 mila euro di contributo dalla Regione Piemonte, 20 mila euro da contributo della Fondazione CR Alessandria e 11 mila euro da sponsorizzazioni.

E LORO PRETENDEREBBERO DI GUIDARE LA CITTA’ ALLE PROSSIME EEZIONI COMUNALI?

Meditate gente, gente, meditate