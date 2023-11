Continua l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia per contrastare lo spaccio di stupefacenti in provincia.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini di nazionalità tunisina, un quarantaduenne ed un ventottenne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A conclusione di alcuni servizi di osservazione tra le vie del centro della città dei fiori, i militari nei pressi di via Martiri della Libertà hanno notato uno strano andirivieni in un portone. Individuato l’appartamento sospetto, i militari della Compagnia di Sanremo hanno perquisito l’appartamento in questione perché sin da subito il forte odore di stupefacente proveniente dalle stanze non lasciava spazio ad alcun dubbio. L’esito dell’attività è stato pertanto positivo e gli occupanti sono stati trovati in possesso di diverse dosi di crack che all’ultimo momento avevano tentato di occultare tra i vestiti che avevano indosso. Il più anziano aveva nascosto in tasca trenta dosi di crack, mentre il più giovane ben centosettantasette dosi, tutte già pronte per essere consegnate agli assuntori.

Sebbene il peso complessivo della sostanza sequestrata sia risultato essere nel complesso poco più di sessantuno grammi, il sequestro assume una valenza molto più significativa in relazione alle duecentosette dosi pronte per essere cedute ad altrettanti potenziali assuntori, ma ancor più in relazione agli effetti devastanti del crack (stupefacente a base di cocaina, bicarbonato ed ammonica) che purtroppo causa gravissimi danni fisici e neurologici a chi ne fa uso. Il crack, che dà dipendenza fisica già dalla prima dose assunta, negli ultimi tempi sta devastando intere generazioni di giovanissimi in Italia, in Europa e nel mondo, anche per il suo basso costo (una “minidose” la si può avere per soli 5/10 Euro).

Va ricordato che l’Arma dei Carabinieri, oltre ad impegnare quotidianamente le migliori risorse alla prevenzione ed al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti, specie tra giovani e giovanissimi, avvalendosi dei propri Ufficiali e Marescialli svolge presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria di tutta la provincia una assidua campagna informativa sulla legalità e sugli effetti e le conseguenze che possono derivare dall’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’auspicio che ciò possa servire da monito ai giovanissimi e possa contribuire a fargli comprendere che la curiosità di una sola volta, specie se si ha a che fare con il crack, può compromettere tutta una vita.

I due stranieri sono stati pertanto tratti in arresto e dopo le formalità di rito ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.