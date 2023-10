Migliorare costantemente la qualità della cura e dei servizi offerti ai pazienti. È questo l’obiettivo della donazione che la Paglieri S.p.A nel 2022 ha fatto all’Azienda Ospedaliera di Alessandria: 49 diamanti dal valore complessivo di oltre 56.000 euro.

E l’AO AL ha deciso, per raggiungere questo scopo, di bandire un’asta pubblica, permettendo così di investirne il ricavato nell’acquisto di macchinari altamente tecnologici utili alla ricerca.

I diamanti sono stati donati a seguito del Concorso a Premi denominato “Da sempre… per sempre” legato all’acquisto del prodotto “Felce Azzurra Bagnodoccia Classico 50° Anniversario” da parte di consumatori nel 2020, e prevedeva nel regolamento che le eventuali pietre preziose non assegnate e non richieste sarebbero state devolute proprio all’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

«Paglieri è da sempre vicina al territorio Alessandrino, sostenendolo con iniziative concrete e collaborando con Enti che operano in favore della comunità. Anche in questa occasione siamo lieti di poter sostenere una realtà importante come l’ospedale di Alessandria. – commenta Debora Paglieri, CO-CEO di Paglieri spa – Per noi il benessere è principio fondativo dello scopo aziendale. Siamo lieti e orgogliosi di poter dare un contribuito alla ricerca, attraverso questa donazione, per raggiungere nuovi importanti traguardi».

Dichiarazione Direzione AO AL «Ringrazio di cuore la famiglia Paglieri per questa generosa donazione che ancora una volta sottolinea la vicinanza del territorio al nostro Ospedale e che, attraverso l’organizzazione di un’asta condivisa, ci consente di aumentare ulteriormente la portata solidale di questo gesto. Si tratta di una sinergia consolidata nel tempo che dimostra come le eccellenze locali siano sensibili al benessere della comunità, sostenendo la ricerca che insieme all’assistenza costituisce la mission di questa Azienda Ospedaliera in trasformazione».

I plichi con le offerte, che dovranno partire da una base di 1.150,00 euro, si potranno presentare fino alle ore 12,00 di venerdì 24 novembre 2023 all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria in via Santa Caterina da Siena, 30 nelle seguenti modalità:

a mano dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,30;

via pec all’indirizzo contabilita-finanza@pec.ospedale.al.it;

tramite raccomandata.

L’apertura delle offerte sarà poi svolta nella giornata di mercoledì 29 novembre.

I diamanti, taglio brillante naturale, hanno un peso di circa 0,50 carati, colore I, purezza SI1 e sono forniti di garanzia internazionale e astucci sigillati.

Chi si aggiudicherà i diamanti potrà ritirarli poi a dicembre, affinché le pietre preziose possano diventare un regalo solidale per il prossimo Natale e contemporaneamente mettere al centro la ricerca dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Per maggiori informazioni sull’asta è possibile visitare la pagina www.ospedale.al.it/it/asta-diamanti.