Si veste d’autunno la consueta rassegna settimanale degli incontri culturali in Biblioteca. Dopo una breve pausa estiva, infatti, riprende la programmazione di “Novi d’Autore”.

Giovedì 19 ottobre (ore 18) il primo appuntamento con la presentazione del volume “Avanti…Marx. Il Manifesto del Partito Comunista a fumetti” di Stefano Scagni (Ed Epoké, 2023) che dialogherà con Stefano Repetto. L’incontro, organizzato con l’ANPI di Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia, ha come tema “un modo diverso di raccontare la storia” con l’intervento introduttivo di Graziella Gaballo, Presidente ANPI.

A seguire giovedì 2 novembre (ore 18) “Avanti…è la vita!” (Ed Epoké, 2023) a cura di Guido Trespioli, libro che raccoglie le memorie di guerra del padre Dante, arruolato dal 1942 al 1943 nella Campagna di Russia.

Sabato 4 novembre (ore 10,30) Antonio Gervasoni presenterà “Sconfinamenti. (poesie sottili)”, un incontro correlato dall’esposizione di opere pittoriche dello stesso autore.

Giovedì 9 novembre (ore 18) la rassegna si tinge di giallo. “Il colpo perfetto: Ludo Mayer indaga tra Milano e il Monferrato” di Pier Emilio Castoldi (Ed. Mursia, 2023) è la storia di un’indagine che si svolge ad Alessandria e nelle zone tra Milano e il Monferrato. L’autore dialogherà con la giornalista Marzia Persi.

Martedì 14 novembre (ore 18) nella recente ricorrenza dei 50 anni dalla scomparsa di Anna Magnani, la saggista e studiosa di cinema Barbara Rossi dialoga con Sergio Arecco, critico cinematografico e traduttore, sul suo libro “Anna Magnani, un’autrice dai mille volti tra Roma e Hollywood” (Ed. Petite Plaisance, 2022).

Giovedì 16 novembre (ore 18) si renderà omaggio ai 100 anni della nascita di Italo Calvino con il volume di Laura Guglielmi “Italo Calvino e Sanremo alla ricerca di una città scomparsa” (Il canneto editore, 2023) che dialogherà con l’insegnante Milena Lupori.

Un interessante incontro su un nuovo metodo di insegnare filosofia sarà il tema di “Metafisica in gioco” (Ed Epoké, 2023) di Dario Siess, Docente di Filosofia e Storia nonché Presidente dell’Associazione Culturale “Filosofi per caso”, che sarà presentato sabato 25 novembre alle ore 10,30.

Sabato 2 dicembre (ore 10,30) la presentazione de “La solitudine di papa Francesco. Dieci anni di Bergoglio” (Golem Edizioni, 2023) di Luca Rolandi: sarà l’occasione per analizzare il cambiamento della Chiesa e dei suoi rapporti con il mondo in questi ultimi dieci anni.

All’interno del progetto “Crescere insieme”, ormai una consuetudine tra le attività della Biblioteca, sabato 21 ottobre (ore 10,30) si svolgerà un interessante incontro di aggiornamento rivolto ad educatori, insegnanti e bibliotecari a tema i Silent book, che parte dal volume “C’era una volta una musica. Costruire un percorso musicale a partire da un albo illustrato” di Lucia Carrea pedagogista ed insegnante, (ed Erickson, 2023).

Come sempre non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini: giovedì 26 ottobre alle ore 17 un anticipo di Halloween con letture, storie animate e paurosamente divertenti per aspettare insieme questo giorno che è entrato a far parte delle nostre tradizioni. Sabato 4 novembre (ore 10) il Progetto W.O.W. offrirà ai bambini (dai 5 anni) un interessante laboratorio sulla trasformazione dell’uva in vino (con prenotazione).

In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere (18- 26 novembre 2023) – “Leggimi perché me ne ricorderò”, si svolgeranno in Biblioteca letture animate dedicate ai più piccoli mentre sono in fase di programmazione, per il mese di dicembre (sabato 2 e 16 dicembre ore 10) i tradizionali laboratori natalizi rivolti alle diverse fasce d’età.

Tre appuntamenti “speciali” saranno inoltre rivolti al pubblico adolescente. In collaborazione con Esplorazioni Contemporanee si svolgeranno laboratori esperienziali che hanno come fine l’arte e la creatività. Gli incontri, curati da Marta Molinari, danzatrice ed educatrice del movimento somatico M.B.C. e Daniela Tusa, attrice e insegnante di teatro si terranno sabato 28 ottobre, 11 e 18 novembre dalle ore 9,30 alle 12,30. I ragazzi esploreranno attraverso il movimento, la voce, la scrittura e la musica, strumenti artistici differenti come veicolo di espressione della parte più intima ed emozionale di sé stessi e della relazione con gli altri.

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246

Mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it