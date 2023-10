Festa pagana, festa americana, ma la ricorrenza di Halloween che si festeggia il 31 ottobre di ogni anno non solo negli States ma in tutto il mondo sta prendendo sempre più piede in Europa e anche a Tortona dove oggi pomeriggio centinaia di bambini, moti accompagnati dai genitori si sono dati appuntamento in via Emilia dove erano presenti anche alcuni con le corna e truccati e vestiti simpaticamente come accade in questa occasione.

Di seguito altre immagini