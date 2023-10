In occasione della ricorrenza di Ognissanti il Comune di Tortona organizza in collaborazione con la società Bus Company, un servizio navetta gratuito per il cimitero cittadino di via Rinarolo.

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre sarà a disposizione un minibus da 16 posti per otto e cinque corse rispettivamente, sia andata che ritorno, da corso Don Orione al cimitero, con undici fermate previste sul tragitto, a partire dalle ore 9 sino alle 17.30 circa.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ fino alle ore 20 del 2 novembre

– VIA INNOCENZO QUINZIO: istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da Strada Com. Paghisano al Piazzale Pietro Barocelli adibito a posteggio e divieto di circolazione e sosta nel rimanente tratto;

– VIA RINAROLO: istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita dal Piazzale Pietro Barocelli verso Via G. Di Vittorio. I conducenti in detto tratto dovranno mantenere la destra rigorosa e procedere a velocità ridotta; divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Via Emilia e Via G Di Vittorio (quest’ultimo provvedimento viene adottato per eventuali esigenze viabilistiche contingenti);

– VIA G. DI VITTORIO istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da Via Rinarolo a Via U. Visconti;

– SALITA SANTA BARBARA: divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto residenti;

– PIAZZA PIETRO BAROCELLI: istituzione della circolazione a senso unico di marcia con direzione antioraria senza possibilità di uscita dal parcheggio sulla Via Quinzio;

– PIAZZALE ADIACENTE AL CIMITERO E STRADA COM. PAGHISANO: istituzione di area di sosta dei veicoli e del senso unico con ingresso da Via Quinzio ed uscita con obbligo di concedere la precedenza su Strada Com. Paghisano;

– PIAZZALE INGHIAIATO FRONTE SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE: divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli addetti alla manifestazione religiosa, eventuale rimozione forzata dei veicoli in difetto;

– FRAZIONE RIVALTA SCRIVIA – STRADA COM. AL CIMITERO: istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita da Viale dei Platani alla S.S. 211 della Lomellina;

– FRAZIONE PASSALACQUA – STRADA COM. AL CIMITERO: divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra la Strada Com. Passalacqua e la Strada Vicinale Cappelletta.