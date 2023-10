Aggiornamento al 29 ottobre 2023 – I positivi sono 497 in Piemonte, 461 in Liguria

La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 29 ottobre 2023.

I positivi sono ora 958, tredici in più rispetto all’aggiornamento precedente, per otto casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 461; mentre rimangono stabili in Piemonte a 497 i casi identificati.

I tredici nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Borzonasca (tre da inizio emergenza) uno a Fontanigorda (sei), uno a Gorreto (primo caso), tre a Neirone (sette), sei a Rovegno (dieci), uno a Torriglia (ventinove).

Con il caso di Gorreto salgono a 116 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Comune N° positività Provincia Regione Acqui Terme 2 AL Piemonte Albera Ligure 3 AL Piemonte Arenzano 4 GE Liguria Arquata Scrivia 20 AL Piemonte Avolasca 1 AL Piemonte Bargagli 7 GE Liguria Basaluzzo 1 AL Piemonte Borghetto di Borbera 14 AL Piemonte Borzonasca 3 GE Liguria Bosio 3 AL Piemonte Brignano Frascata 4 AL Piemonte Busalla 17 GE Liguria Cabella Ligure 5 AL Piemonte Cairo Montenotte 4 SV Liguria Campo Ligure 15 GE Liguria Campomorone 2 GE Liguria Cantalupo Ligure 1 AL Piemonte Capriata d’Orba 3 AL Piemonte Carezzano 2 AL Piemonte Carpeneto 13 AL Piemonte Carrega Ligure 18 AL Piemonte Carrosio 1 AL Piemonte Cartosio 9 AL Piemonte Casaleggio Boiro 3 AL Piemonte Casella 6 GE Liguria Cassano Spinola 2 AL Piemonte Cassinelle 16 AL Piemonte Castellania Coppi 1 AL Piemonte Castelletto d’Orba 8 AL Piemonte Cavatore 6 AL Piemonte Cogoleto 1 GE Liguria Cremolino 1 AL Piemonte Crocefieschi 2 GE Liguria Davagna 10 GE Liguria Dego 2 SV Liguria Denice 1 AL Piemonte Dernice 4 AL Piemonte Fabbrica Curone 6 AL Piemonte Fontanigorda 6 GE Liguria Fraconalto 2 AL Piemonte Francavilla Bisio 7 AL Piemonte Garbagna 6 AL Piemonte Gavi 11 AL Piemonte Genova 22 GE Liguria Giusvalla 11 SV Liguria Gorreto 1 GE Liguria Gremiasco 2 AL Piemonte Grognardo 23 AL Piemonte Grondona 23 AL Piemonte Isola del Cantone 17 GE Liguria Lerma 9 AL Piemonte Lorsica 2 GE Liguria Lumarzo 8 GE Liguria Malvicino 3 AL Piemonte Masone 1 GE Liguria Melazzo 7 AL Piemonte Mignanego 13 GE Liguria Mioglia 12 SV Liguria Molare 13 AL Piemonte Mongiardino Ligure 6 AL Piemonte Montacuto 2 AL Piemonte Montaldeo 4 AL Piemonte Montaldo Bormida 9 AL Piemonte Montebruno 4 GE Liguria Montoggio 20 GE Liguria Morbello 33 AL Piemonte Mornese 1 AL Piemonte Morsasco 8 AL Piemonte Neirone 7 GE Liguria Novi Ligure 15 AL Piemonte Orsara Bormida 8 AL Piemonte Ovada 20 AL Piemonte Pareto 3 AL Piemonte Parodi Ligure 2 AL Piemonte Pasturana 1 AL Piemonte Ponti 1 AL Piemonte Pontinvrea 2 SV Liguria Ponzone 39 AL Piemonte Prasco 4 AL Piemonte Predosa 1 AL Piemonte Propata 6 GE Liguria Rezzoaglio 2 GE Liguria Rivalta d’Orba 1 AL Piemonte Rocca Grimalda 16 AL Piemonte Roccaforte Ligure 3 AL Piemonte Rocchetta Ligure 1 AL Piemonte Ronco Scrivia 10 GE Liguria Rondanina 1 GE Liguria Rossiglione 33 GE Liguria Rovegno 10 GE Liguria San Cristoforo 2 AL Piemonte San Sebastiano Curone 1 AL Piemonte Sant’Agata Fossili 2 AL Piemonte Sant’Olcese 1 GE Liguria Sardigliano 2 AL Piemonte Sassello 59 SV Liguria Savignone 13 GE Liguria Savona 4 SV Liguria Serra Riccò 20 GE Liguria Serravalle Scrivia 3 AL Piemonte Silvano d’Orba 7 AL Piemonte Spigno Monferrato 10 AL Piemonte Stazzano 3 AL Piemonte Stella 11 SV Liguria Tagliolo Monferrato 6 AL Piemonte Tassarolo 7 AL Piemonte Tiglieto 5 GE Liguria Torriglia 29 GE Liguria Trisobbio 2 AL Piemonte Urbe 14 SV Liguria Valbrevenna 1 GE Liguria Varazze 34 SV Liguria Vignole Borbera 5 AL Piemonte Visone 6 AL Piemonte Vobbia 9 GE Liguria Voltaggio 9 AL Piemonte