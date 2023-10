“Ci siamo dati tempi molto stretti nell’elaborazione del progetto per riqualificare l’area del parco Roja, entro Natale intendiamo ultimarlo con una stima dei costi per la messa in sicurezza. In parallelo, entro il 2024, puntiamo a cominciare i lavori. Gli strumenti urbanistici ci sono e sono allineati: l’ accordo di programma è fortunatamente ancora valido, così come sono valide le autorizzazioni della Regione Liguria per la messa in sicurezza idraulica dell’area”. Così il presidente della Regione Liguria intervenuto oggi, insieme al vice presidente Alessandro Piana (nella foto) e all’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, alla riunione convocata dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro sul futuro del parco Roja. Intervenuti anche il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e Umberto Lebruto, AD di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS.

“Oggi, anche grazie alla vicinanza con Costa Azzurra e Principato di Monaco, per la prima volta ci sono anche importanti interessi economici per lo sviluppo del parco sotto il profilo logistico, commerciale ma anche delle attività sportive – prosegue Toti -. Si tratta di uno sviluppo importante, che lì può trovare spazio e può essere davvero strategico non solo per questo territorio, ma per tutta la Liguria. Pensando agli sviluppi del porto di Ventimiglia e del Waterfront, ma anche agli investimenti dei Grimaldi già in corso, ci rendiamo conto delle potenzialità di crescita di questa provincia nei prossimi anni. Più in fretta concluderemo queste operazioni, più saranno le offerte da valutare e comparare”.

“Una riunione molto importante per arrivare a chiudere il cerchio su una pratica di grandissimo interesse non solo per Ventimiglia, ma per tutta la Liguria – dichiara l’assessore Marco Scajola-. Stiamo parlando di un’area enorme, di un progetto che può dare nuove opportunità al territorio. Abbiamo iniziato a seguire l’iter nel 2015, subito dopo la sottoscrizione degli accordi di programma, con le varie amministrazioni comunali e siamo arrivati ad avere le aree pronte da un punto di vista urbanistico. Manca il tassello finale della messa in sicurezza, serve trovare le risorse e la Regione Liguria è pronta a fare la sua parte. Dobbiamo dare un’accelerazione, confrontandoci anche con ministero dell’Ambiente, per chiudere completamente la sdemanializzazione e rendere operative e appetibili quelle aree”.

Per il vice presidente Piana “quella di oggi è stata una riunione importante per il futuro sviluppo di queste aree, oggi possibile grazie alla piena sinergia tra le diverse articolazioni dello stato, Comune, Regione e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Correlati