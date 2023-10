Il prossimo 15 ottobre in Cattedrale a Tortona si terrà il secondo evento musicale del Perosi Festival 2023. Il Concerto dell’Anniversario, per celebrare l’anniversario della morte di Lorenzo Perosi, è il culmine della stagione autunnale della rassegna dedicata al compositore tortonese. Fin dalla prima edizione del rinnovato Perosi Festival nel 2016, questo appuntamento rimane il più atteso e carico di pathos ed emozione.

Quest’anno l’appuntamento si riveste di particolare rilevanza, con l’intervento di personalità che danno ulteriore prestigio al nome di Lorenzo Perosi e di Tortona. Il concerto, infatti, si inserisce in un tour che collega virtualmente, grazie a questa produzione targata Perosi Festival, Tortona con Roma e Pordenone e il nostro Festival con due dei più importanti Festival di Musica Sacra del nostro Paese, quello della Capitale e quello, appunto, di Pordenone.

Nello scenario raccolto e suggestivo della Cattedrale di Tortona il pubblico potrà assistere all’esecuzione, in prima assoluta, della Messa della Redenzione, scritta dal compositore tortonese nel 1933, Anno Santo della Redenzione istituito da Papa Pio XI. L’opera, finora eseguita solo nel 1934 dalla Cappella Sistina per la canonizzazione di San Giovanni Bosco a Roma, sarà interpretata dal coro Guillou Consort, un complesso corale italiano che ha ottenuto fama e successo in tutta Europa. Ospiti della serata saranno Monsignor Valentino Miserachs Grau, compositore e direttore di coro spagnolo, già Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra e Monsignor Giuseppe Liberto, già direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, insieme all’attuale Direttore Monsignor Marcos Pavan. In quell’occasione verrà benedetta una targa in ricordo delle celebrazioni, lo scorso anno, dei 150 anni dalla nascita di Lorenzo Perosi che resterà esposta in Cattedrale.



Il Guillou Consort nasce dall’idea di Daniele Tobio, per anni impresario di Jean Guillou, organista, pianista, improvvisatore e compositore francese di levatura internazionale scomparso nel 2019. L’ensemble vocale e strumentale prende il nome proprio dalla figura poliedrica e inimitabile del maestro Guillou, rendendogli omaggio. Il gruppo prende forma velocemente, nel corso del 2020, e grazie al notevole profilo dei professionisti che ne fanno parte, inizia una brillante carriera con numerosi impegni in Italia e all’estero. La preparazione e la direzione del gruppo sono state affidate a Matteo Cesarotto mentre l’accompagnamento all’organo ad Alessandro Perin, titolare della Cattedrale di Padova.

Per la realizzazione di questo concerto il Perosi Festival ha collaborato con lo IOR, Istituto Opere Religiose. Gli organizzatori ringraziano l’etichetta BAM Music che detiene i diritti editoriali della Messa della Redenzione.

Anche per questa edizione Perosi Festival vanta il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Il Perosi Festival ha il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra e media partner nazionali come Radio Vaticana e Radio Classica.

Come sempre l’accesso è gratuito ma è necessaria la prenotazione sul sito internetwww.lorenzoperosi.net