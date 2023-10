L’incidente stradale fra tre camion si è verificato ieri, lunedì 9 ottobre sull’A/21 fra Tortona e Alessandria in direzione Torino. Un tamponamento fra tre mezzi pesanti che per fortuna si è risolto con lievi feriti ma che ha creato non pochi disagi al traffico sull’Autostrada, risulto anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono giunti sul posto e dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno collaborato alle operazioni di soccorso e spostamento dei mezzi.

FOTO DI REPERTORIO