Proseguono gli appuntamenti organizzati dall’Associazione San Giorgio APS. Sabato 14 alle 18, presso l’ oratorio di Santa Caterina in Cervo, ci sarà un incontro con il soprano Josella Ligi, artista di fama internazionale, che spiegherà in modo semplice e simpatico il suo affascinante “mondo musicale”; verranno ascoltate alcune registrazioni dell’artista e visionati alcuni video e foto della sua carriera. L’incontro è aperto a tutti gli allievi della Scuola di musica San Giorgio e alle loro famiglie e a tutti quelli che lo desiderano, Il tutto in un clima amicale e divertente”

