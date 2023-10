SABATO 14 OTTOBRE

Tortona: dalle 10 alle 19 al Museo Osi in via Emilia Waches of Italy 4ª edizione della Fiera nazionale di orologi italiani organizzata dall’omonimo collettivo di operatori italiani del settore dell’orologeria e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi. Del collettivo fanno parte più di 70 marchi, da chi produce casse, cinturini o movimenti, fino all’orologio completo. Watches Of Italy, oltre a consentire a ciascun espositore di presentare i propri prodotti con tutte le loro peculiarità tecnico/estetiche, resta una cornice ideale per lanciare anteprime mondiali. Anche quest’anno i visitatori avranno infatti modo di vedere, per la prima volta dal vivo, diverse novità assolute: modelli esclusivi e nuovi marchi nel panorama del mondo delle lancette che verranno svelati e presentati al grande pubblico proprio in occasione della mostra del 14 e 15 Ottobre 2023, arricchendo e dando lustro all’iniziativa espositiva ed al collettivo Watches Of Italy.

Tortona: dalle ore alla sala della Fondazione CRT Il Rotary Club di Tortona insieme all’UCIMU (associazione nazionale dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti ausiliari), in accordo con la famiglia Graziano, nel centenario della nascita di Wilmer Graziano, organizzano un convegno per ricordare la sua figura di imprenditore e il ruolo della ditta “Graziano” nel mondo della meccanica e nella realtà socio economica tortonese. Gli ospiti del congresso saranno: Giorgio Benvenuto (ex Segretario Generale della UIL), Claudio Merlo (Managing Director della Graziano Tortona srl), Fabrizio Palenzona (Presidente Fondazione CR Torino), Bruno Rambaudi (Past President UCIMU) e Cesare Raviolo (storico tortonese), moderati in sala da Alfredo Mariotti (Direttore generale UCIMU). Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza; al termine è previsto un dibattito con il pubblico presente.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19

Garbagna – cantine di Palazzo Fieschi e Sala Polifunzione cortile Rovelli

mostra personale di Emiliano Cavalli – orari 10/12 e 15/19 –

San Sebastiano Curone: Giornate del FAI d’autunno Torna l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. La Delegazione FAI di Tortona, con il Gruppo FAI Giovani e il Gruppo FAI della Val Curone invitano a visitare il borgo di San Sebastiano Curone. Una passeggiata nel centro costituirà l’occasione per approfondire la storia del borgo attraverso la scoperta delle quattro chiese, dei palazzi e delle caratteristiche “contrade”. Le visite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni del “Liceo Peano” e dell’”Ist. Marconi” di Tortona, dal Gruppo Giovani FAI di Tortona, dal Gruppo FAI Val Curone, dai Delegati/Volontari della Delegazione FAI e dai Volontari della Pro-Loco di San Sebastiano Curone. ORARIO VISITE sabato 14 dalle ore 14 alle 16:30 (ultima visita) e domenica 15 dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 12 alle 16:30 (ultima visita). Partenza dalla chiesa Parrocchiale per raggiungere, attraverso le strette vie accuratamente selciate con vecchi ciottoli e fiancheggiate da alte case, l’Oratorio della SS. Trinità o “Oratorio dei Rossi”,





DOMENICA 15 OTTOBRE

Tortona: alle 18 presso la Cattdrale di Tortona Lorenzo Perosi. Concerto dell’Anniversario coro Guillou Consort, Alessandro Perin organo, Matteo Cesarotto direzione ingresso libero con prenotazione

Tortona: dalle ore 9 alle 18, si terrà l’open day presso il Canile municipale in strada per Castelnuovo Scrivia 31, alla presenza degli operatori dell’associazione Animal’s Angels. Programma: dalle ore 10 accoglienza dei visitatori; dalle 11 alle 17 street food e merenda; dalle 13 “prova di fiuto” gratuita con istruttore. Sarà inoltre a disposizione un veterinario esperto in nutrizione per domande e curiosità.

Garbagna – cantine di Palazzo Fieschi e Sala Polifunzione cortile Rovelli

mostra personale di Emiliano Cavalli – orari 10/12 e 15/19 –

Alzano Scrivia in piazza Bassi Castagnata d’Autunno 13ª edizione inizio ore 15 – organizza la Pro Loco

Berzano di Tortona festa del mandorlo e del sole nascente una danza senza tempo tra arte, storie, natura, sapori e musica nel giorno della festa patronale