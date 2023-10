E’ terminata il sei ottobre la sfida Hackaton to Bruxelles che ha visto impegnate le scuole medie superiori di Imperia e che si è svolta in contemporanea con la Citta di La Spezia

La competizione, in collaborazione con la Regione Liguria, prevedeva tre sessioni tra studenti in giorni diversi dove gli alunni prescelti si sfidavano su temi a complessità reale e suddivisi in gruppi producendo una proposta di soluzione.

La Giuria, presieduta dalla Dott.ssa Laura Muraglia Dirigente dell’Ufficio Affari Europei della regione Liguria, la Dott.ssa Gloria Gerbaudo referente dell’ Ufficio Europa della provincia di Imperia, la Dott.ssa Luana Pancaldo dell’ A.N.F.F.A.S. di Imperia e due docenti del Polo – il Prof. Sandro Torelli e la Prof. Velia Perri, ha terminato il suoi lavori proclamando vincitore il gruppo : INCLUSIVIVI , composto dagli alunni , Davide Bandiera, Klevisa Celmani, Raffaele Zella, Eleonora Giordano del Polo Tecnologico Imperiese, Beatrice Madeddu del Liceo Artistico Amoretti, Samuele Bongiovanni Liceo scientifico Vieusseux, Emma Digirolamo I.I.S. Ruffini Imperia

Il gruppo ha vinto con il progetto : Crea un contatto con le mani, avente ad oggetto la rigenerazione urbana, aderente al tema guida quale strategia europea : New European Bauhaus con le seguenti motivazioni ; per l’elevata fattibilità, aderenza alle fasce di popolazione locale, ed un occhio attento alla sostenibilità sociale ed ambientale.

Si vogliono ringraziare la Regione Liguria, la Provincia di Imperia, il Comune di Imperia con l’assessore alle politiche giovanili Mattia Sasso nonché gli staff di Presidenza degli Istituti coinvolti.

Ai vincitori un viaggio a Bruxelles, con un focus negli uffici e negli organi della Comunità Europea, dove potranno approfondire le loro competenze ed immergersi nella realtà del loro futuro.