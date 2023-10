La società GESTIONE ACQUA comunica che a causa di una rottura sulla tubazione principale, in via Guala, che alimenta Tortona, oggi, lunedì 9 ottobre, in tutta la città, alla frazione Torre Garofoli, zona PST e Interporto, Capitania e Passalacqua sarà SOSPESO IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL’ACQUA DALLE ORE 22 di oggi, lunedì 9 ottobre, fino alle 5 del mattino (e comunque fino al termine dei lavori) di domani martedì 10 ottobre .

Alla ripresa potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità.

Gestione Acqua si scusa per il disagio arrecato.