Il periodo vissuto oltre oceano è stato utile per Carlo, già specializzato in medicina pediatrica, a svolgere con competenza la delicata missione, al servizio della salute per i pazienti d’età inferiore, una materia ben appresa negli Stati Uniti ove ha lavorato per una buona ventina d’anni, nel ruolo di Clinical professor della State University di New York.

L’esperienza così formata lo ha portato a diventare uno fra i maggiori sanitari ricercatori della sua epoca, ha aperto una frontiera della medicina inedita attraverso le centinaia di pubblicazioni, mirate alla cura della salute, nella sfera dei piccoli pazienti d’età minore.

La sua esperienza fra i letti, nel ruolo di ostetrico, nonché ginecologo, gli ha permesso di acquisire conoscenze avanzate; s’è soffermato sulla precoce diagnosi prenatale della sindrome di Down, meglio conosciuta come mongolismo.

Franco Montaldo